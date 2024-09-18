快訊

台東食物中毒案帶回1男 若是蝸牛惹禍恐成金蘭醬油家族翻版

獨家專訪英國史學大師：窮盡一生鑽研二戰史

獨／又爆狼師案！北市國小外聘教練撫腿等性騷 起訴書曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

後龍往苗栗早班公車1班擠3校學生 亦捷科際今起恢復2班

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
亦捷科際整合公司苗栗縣後龍往苗栗路線，今天起早班恢復2班，方便學生上課。記者范榮達／攝影
亦捷科際整合公司苗栗縣後龍往苗栗路線，今天起早班恢復2班，方便學生上課。記者范榮達／攝影

亦捷科際整合公司接手新竹客運苗栗縣後龍往苗栗路線，9月16日第一天早班車剩下1班，1車擠了國立苗栗高中、高商、苗栗農工學生，有學生還上不了車，家長必須即時救援，亦捷科際今天起恢復2班紓解窘境。

亦捷科際9月16日起全面接手新竹客運在苗栗縣12條公車營運路線，第一天後龍往苗栗路線，上午6點55分、7點10分開的班車，僅剩7點10分，引發家長怨言，1班要擠3校學生，起點站的後龍火車站就塞滿學生，中途後龍十班坑等招呼站等車的學生，根本無法上車。

一些家長說，後龍鎮、苗栗市雖毗鄰，但鐵路交通分屬海、山線，根本無法利用，學生通勤上課，僅能靠公車，且上午7點10分以後的下一班車上午8點，根本來不及上學，也造成困擾，因此9月16日上演著「誰家家長最快來救援的戲碼」。

新竹監理所、苗栗縣政府教育處、工務處等單位都接獲反映重視，今天中秋節假期過後，一早就關心，亦捷科際調度人員也到場，後龍火車站搭乘有80多名學生，恢復2班載運，都可以順利上車。

亦捷科際人員說，苗栗縣路線新手上路較沒有經驗，9月16日後龍往苗栗路線早班，確實調整剩1班，今天起將恢復平日原則上午7點、7點10分2班，從後龍火車站開出，方便學生上學不會遲到，此外，苗栗縣其他路線只要經過學校的路線，公司重點持續滾動式檢討符合需求。

亦捷科際整合公司苗栗縣後龍往苗栗路線，今天起早班恢復2班，方便學生上課。記者范榮達／攝影
亦捷科際整合公司苗栗縣後龍往苗栗路線，今天起早班恢復2班，方便學生上課。記者范榮達／攝影

新竹 火車站 苗栗縣

延伸閱讀

連3晚辦員工、志工中秋節烤肉 苗栗市長：我們是一家人

亦捷科際接手竹客苗栗12條路線 監理所會監督如質服務

彰化肉圓有對手！到苗栗苑裡不吃可惜的「老字號肉圓」 在地人最愛「軟Q外皮+靈魂甜白醬」超涮嘴

2024世界美顏小姐來台總決賽 33國佳麗苗栗美景一日遊

相關新聞

後龍往苗栗早班公車1班擠3校學生 亦捷科際今起恢復2班

亦捷科際整合公司接手新竹客運苗栗縣後龍往苗栗路線，9月16日第一天早班車剩下1班，1車擠了國立苗栗高中、高商、苗栗農工學...

桃園臨托增據點 弱勢盼提高補助

桃園市定點臨托服務收費每小時200元、全天1400元，市府針對弱勢兒童每小時補助100至120元。有打零工單親媽說，半天...

中壢萬人烤肉

昨晚中秋夜，連續22年的桃園中秋聯歡萬人烤肉，在中壢SOGO商圈六和路封街「辦桌」烤肉，烤肉群眾綿延150公尺，還有美、...

竹縣「逐風趣」 推3條農遊路線

迎接秋天到來，新竹縣政府今年與竹北、寶山、新埔等鄉鎮市共6處農村社區與休閒農業區合作，以追逐新竹特色「九降風」為主題，推...

桃園地景藝術節中秋湧人潮 8米高作品「龜吉拉」最吸睛

2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」上周五登場，以聚落發展的先期調查研究為基礎，講述龜山聚落的形成。其...

可愛圖騰現蹤！桃園溪海休區4公頃彩繪稻田10月登場

2024溪海花卉農遊趣秋季展區將於10月登場，桃園市農業局今年使用5種顏色的彩稻品種，過程中突破許多技術上的困難，目前生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。