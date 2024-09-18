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後龍往苗栗早班公車1班擠3校學生 亦捷科際今起恢復2班
亦捷科際整合公司接手新竹客運苗栗縣後龍往苗栗路線，9月16日第一天早班車剩下1班，1車擠了國立苗栗高中、高商、苗栗農工學生，有學生還上不了車，家長必須即時救援，亦捷科際今天起恢復2班紓解窘境。
亦捷科際9月16日起全面接手新竹客運在苗栗縣12條公車營運路線，第一天後龍往苗栗路線，上午6點55分、7點10分開的班車，僅剩7點10分，引發家長怨言，1班要擠3校學生，起點站的後龍火車站就塞滿學生，中途後龍十班坑等招呼站等車的學生，根本無法上車。
一些家長說，後龍鎮、苗栗市雖毗鄰，但鐵路交通分屬海、山線，根本無法利用，學生通勤上課，僅能靠公車，且上午7點10分以後的下一班車上午8點，根本來不及上學，也造成困擾，因此9月16日上演著「誰家家長最快來救援的戲碼」。
新竹監理所、苗栗縣政府教育處、工務處等單位都接獲反映重視，今天中秋節假期過後，一早就關心，亦捷科際調度人員也到場，後龍火車站搭乘有80多名學生，恢復2班載運，都可以順利上車。
亦捷科際人員說，苗栗縣路線新手上路較沒有經驗，9月16日後龍往苗栗路線早班，確實調整剩1班，今天起將恢復平日原則上午7點、7點10分2班，從後龍火車站開出，方便學生上學不會遲到，此外，苗栗縣其他路線只要經過學校的路線，公司重點持續滾動式檢討符合需求。
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