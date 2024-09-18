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竹縣「逐風趣」 推3條農遊路線

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
新竹縣政府今年推出「逐風趣」3條深度農遊路線，可到寶山鄉體驗秋收糖漬風情，參與橄欖、甘蔗等農產採集。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今年推出「逐風趣」3條深度農遊路線，可到寶山鄉體驗秋收糖漬風情，參與橄欖、甘蔗等農產採集。圖／新竹縣政府提供

迎接秋天到來，新竹縣政府今年與竹北、寶山、新埔等鄉鎮市共6處農村社區與休閒農業區合作，以追逐新竹特色「九降風」為主題，推出「逐風趣」3條深度農遊路線，可報名體驗與石斑魚「拔河」、採集橄欖等在地物產，或是前進無圍牆愛玉博物館，一日遊深入探訪農漁村風土民情。

縣府農業處表示，3條農遊體驗路線特色分別為「竹北逐風」親訪海田日記，直擊新港農漁風光，跟著石斑魚達人體驗友善搏魚，還能大啖特色漁夫餐，及探究大眉地區天皇御用米的一生。

縣長楊文科走訪該路線必遊景點之一的「藍鯨魚寮」，與龍虎石斑拔河體驗搏魚樂趣，過程水花四濺，直呼魚兒活力十足。

第2條「寶山逐風」路線為秋收糖漬風味深度物產巡禮，可體驗橄欖、甘蔗等農產採集，品嘗在地小農種植的蔬食餐盒，還設計漬物料理教室，解鎖5種橄欖新吃法。

第3條「新埔逐風」邀民眾走訪新埔無圍牆愛玉博物館，認識愛玉生長環境及種植歷程，並安排養生仙楂午宴、造訪百年梨園，與小農艾草粿手作體驗等。

縣府農業處指出，「逐風趣」深度農旅從10月12日到27日都有場次，費用依各路線規畫行程收取1850元至2350元，詳情可上活動網站

新竹 農業處

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