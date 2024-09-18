桃園臨托增據點 弱勢盼提高補助

桃園市定點臨托服務收費每小時200元、全天1400元，市府針對弱勢兒童每小時補助100至120元。有打零工單親媽說，半天工資都拿來繳錢不划算。議員表示，台中最高每小時補助180元，桃園矮人一截，應提高補助。桃市府表示，補助依相關辦法制定，未來可再研議。

桃園定點臨托初期僅桃園、中壢和楊梅4處社宅居托服務中心提供服務，最大收托人數均為4人，難滿足家長需求，今年陸續納編親子館、親子坊、婦幼館和家庭服務中心增至39處。

桃園嬰幼兒托育業務原由社會局負責，今年隨組織異動改為婦幼局接手，近期重訂臨托補助辦法，但補助金額與條件都維持不變，民代為弱勢家庭請命，呼籲市府調高補助額度。

議員表示，台中與桃園的臨托收費每小時都是200元，台中市2019年在市長盧秀燕要求平價托育且照顧弱勢下，通過修正補助低收、中低收家庭每小時120元，發展遲緩或身障童每小時補助180元，比桃園補助高出一截。

市議員余信憲曾接獲陳情，有弱勢單親家庭家長假日兼差想把小孩送臨托，但扣補助1天仍要700元，臨時工日薪最多1500元，大半薪水沒了，只好打消臨托念頭。

身為二寶媽的市議員張碩芳認為，市府減輕弱勢兒童家庭的經濟負擔值得肯定，但相較其他直轄市的補助額度，桃園應該也要增加。

桃園市婦幼局表示，臨托費用補助辦法草案待25日預告結束，將送法規會審查，後續完成法規程序後發布；臨托補助費是根據衛福部社會及家庭署規定所訂，未來會參酌執行情形滾動研議。

另外桃園、台中都有家長希望臨時托育服務更便民，爭取服務時間延長，並提供緊急臨時預約服務。桃園市婦幼局表示，親子館臨托媒合須事先申請，如當天臨托，建議洽詢居托服務中心名額。

台中市社會局表示，緊急有臨托需求，無法提前3個工作天預約者，可致電服務中心媒合，包含定點臨托、到宅托育及在宅托育服務。