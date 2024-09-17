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2024亞洲啦啦隊錦標賽 台灣奪6金5銀2銅

中央社／ 新竹市17日電

2024亞洲啦啦隊錦標賽日前在印尼峇里島舉行，台灣共計奪下6金、5銀、2銅。其中，來自新竹市中華大學競技啦啦隊獲得團體第6級別金牌，消息傳回學校，師生都感到相當振奮。

台灣啦啦隊國家代表隊昨天在臉書（Facebook）發文指出，此次出國參加2024亞洲啦啦隊錦標賽的最終成績，共奪6金、5銀、2銅。

國家代表隊表示，此次成績包括亞洲青少年錦標賽雙人彩球金牌及銀牌、雙人嘻哈金牌及銀牌、雙人爵士金牌及銀牌；亞洲青年錦標賽雙人彩球銅牌、雙人嘻哈金牌及銀牌、雙人爵士金牌；亞洲錦標賽雙人嘻哈銅牌；以及亞洲錦標賽競啦團體第6級金牌與銀牌。

中華大學今天發布新聞稿說，該校競技啦啦隊此次奪下2024亞洲啦啦隊錦標賽最高級組別金牌，刷新去年獲得銀牌的紀錄，不僅為校爭光也讓世界看見台灣競技啦啦隊的堅強實力，消息回傳至學校，師生都感到相當振奮。

中華大學指出，今年該校共有28名選手出賽，7月確定國手身分後便開始密集訓練，選手們利用暑假，1週勤練5至6天，賽前1週為了比照峇里島的比賽模式，更是從下午練到晚上，目的就是要讓選手習慣比賽時間節奏。

中華大學競技啦啦隊成員詹益昊於新聞稿中表示，備賽過程因要練許多高難度動作，很緊張且壓力大，得獎當下相當興奮，認為一切辛苦都值得。

中華大學表示，該校競技啦啦隊成立至今12年，包括此次競賽共培育出36名國家級選手，為校、為國爭光，會持續支持學生們在兼顧學業之餘，培養第2專長、精采生活，成為五育並進的陽光青年。

峇里島 金牌 青年

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