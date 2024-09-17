中日共創桃園農村地景看板藝術 龍潭觀光代言最適合人選曝光

桃園市副市長蘇俊賓日前赴龍潭大北坑休閒農業區，參加一場龍潭農村生活感活動，他與日本藝術家及在地民眾共創農村地景看板作品，蘇俊賓今天說，中日交流的共創作品，展示出龍潭獨特的農村特色，從交流中分享彼此對於龍潭這塊土地的記憶及想像，更凝聚地方社區共識，「這就與地方對味了」。

龍潭龍元宮建廟200年慶典策展工作小組最近策畫進行「嶼生農聲—龍潭農村生活」行程，邀請日本KATAKISHI藝術家團長荒渡巌等9人來台參加，收集社區民眾提供故事、影像，製作一幅「農村生活」主題複合畫作，蘇俊賓抽空到大北坑休閒農業區後生協力組合基地，與日本藝術家及社區發展協會夥伴一起創作作品。

蘇俊賓和日本藝術家、三水社區、客青團隊後生協力組合夥伴，將印有魯冰花在地圖案的絲綢板，在地景看板上拓印農村記憶各種圖像，蘇說，這次台日交流藝術共創包括資料收集及看板製作，都有社區參與的痕跡，展示龍潭獨特農村特色，也凝聚社區的心，大家一同拓印創造獨一無二的農村地景藝術品，

荒渡巌表示，在社區居民熱情支持，不管是在地記憶資料蒐集或是駐村期間生活協助，都讓人感受到滿滿的客家風土人情味，透過交流創造出一幅高水準作品感到自豪。