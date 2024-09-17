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桃園地景藝術節中秋湧人潮 8米高作品「龜吉拉」最吸睛

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今適逢中秋節，許多民眾湧入2024桃園地景藝術節，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛，吸引民眾拍照打卡。記者周嘉茹／攝影
今適逢中秋節，許多民眾湧入2024桃園地景藝術節，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛，吸引民眾拍照打卡。記者周嘉茹／攝影

2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」上周五登場，以聚落發展的先期調查研究為基礎，講述龜山聚落的形成。其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛，今天中秋佳節許多民眾湧入拍照打卡，還有一家四口在現場寫生畫畫，相當熱鬧。

2024桃園地景藝術節活動期間自9月13日至29日，展區分別位於龜山區長庚醫院轉運站、機捷A8長庚醫院站、桃園酒廠、機捷A7體育大學站、體育大學志清湖、憲光二村、龜山中正公園及龜山眷村故事館等8處，每周六、日及國定假日上午11點及下午點，上下午各一場皆會安排30分鐘的定時導覽。

今適逢中秋節假期，許多民眾趁著白天天氣晴朗，紛紛湧入憲光二村展區，搶著一睹8米高的「龜吉拉」可愛模樣，拍照打卡相當熱鬧；展覽人員指出，活動自上周五登場後因為竹簍造型的大型龜吉拉吸引民眾注目，今天中秋節人潮更是比上周末多，也有許多大小朋友參加手作DIY課程。

現場民眾則說，先前從路邊經過就看到龜吉拉，今天實際走訪展區，發現還有許多藝術作品，以不同的回收素材做成魚的造型，掛在樹上隨風飄逸就像擺動的魚鰭相當特別；另外還有一家四口在現場自備蠟筆寫生作畫，媽媽表示近期打算讓就讀國小的孩子參加龜山區第一屆學生繪畫比賽，因此趁著假期帶孩子到不同地方寫生，更讓孩子看見不同的在地文化。

今適逢中秋節，許多民眾湧入2024桃園地景藝術節，一家四口在現場寫生畫畫。記者周嘉茹／攝影
今適逢中秋節，許多民眾湧入2024桃園地景藝術節，一家四口在現場寫生畫畫。記者周嘉茹／攝影
今適逢中秋節，許多民眾湧入2024桃園地景藝術節一睹藝術作品。記者周嘉茹／攝影
今適逢中秋節，許多民眾湧入2024桃園地景藝術節一睹藝術作品。記者周嘉茹／攝影

中秋節 桃園 藝術作品

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