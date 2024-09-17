桃園地景藝術節中秋湧人潮 8米高作品「龜吉拉」最吸睛

2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」上周五登場，以聚落發展的先期調查研究為基礎，講述龜山聚落的形成。其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛，今天中秋佳節許多民眾湧入拍照打卡，還有一家四口在現場寫生畫畫，相當熱鬧。

2024桃園地景藝術節活動期間自9月13日至29日，展區分別位於龜山區長庚醫院轉運站、機捷A8長庚醫院站、桃園酒廠、機捷A7體育大學站、體育大學志清湖、憲光二村、龜山中正公園及龜山眷村故事館等8處，每周六、日及國定假日上午11點及下午點，上下午各一場皆會安排30分鐘的定時導覽。

今適逢中秋節假期，許多民眾趁著白天天氣晴朗，紛紛湧入憲光二村展區，搶著一睹8米高的「龜吉拉」可愛模樣，拍照打卡相當熱鬧；展覽人員指出，活動自上周五登場後因為竹簍造型的大型龜吉拉吸引民眾注目，今天中秋節人潮更是比上周末多，也有許多大小朋友參加手作DIY課程。