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可愛圖騰現蹤！桃園溪海休區4公頃彩繪稻田10月登場
2024溪海花卉農遊趣秋季展區將於10月登場，桃園市農業局今年使用5種顏色的彩稻品種，過程中突破許多技術上的困難，目前生長狀況良好，可愛的圖騰已現雛形，預期10月初就可看到最美的彩稻田，活動將於10月5日至20日開展，為期16天，總面積為4公頃，也號稱是台灣最大的彩繪稻田。
農業局長陳冠義與大園區長余誌松近期前往溪海休閒農業區現地會勘，陳冠義表示，大園區溪海休閒農業區積極轉型，除了春季的彩色海芋花海、夏季的向日葵花海與西瓜種植，秋季特別以多種不同顏色的水稻，打造出色彩繽紛的彩稻田，創造大園、農園、家園、桃園的特色。
陳冠義說，之後還有冬季的蕎麥花海搭配在地蘿蔔行銷，一年四季都有不同的農遊活動，盼能重新連結生活旅遊與農事體驗，同時保護在地農業，實現環境與生態的永續發展。
陳冠義表示，今年秋季展區以「田園派對－彩稻慶豐收」為主題，現場除了栽種超過3公頃的波斯菊花海，還有總面積4公頃的彩稻田，目前已看得出大園在地農作特產、桃園吉祥物「ㄚ桃」與「園哥」的圖騰雛型，還有許多彩蛋圖型還沒發布，預計10月初水稻出穗，整體視覺效果會更飽滿，相信屆時將成為全新遊客拍照景點。
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