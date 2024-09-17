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桃園社子溪月眉1.1公里防水路步道下月通車 30億整治出海

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊梅區社子溪整治率先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程，增設堤頂步道及水防道路，預計10月通車。圖／市府水務局提供
楊梅區社子溪整治率先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程，增設堤頂步道及水防道路，預計10月通車。圖／市府水務局提供

桃園市政府楊梅區社子溪先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程，增設步道及水防道路設置標線、號誌，市長張善政預定10月視察完工通車，市政府水務局今天表示，因應中央系統性治水及民眾陳情左岸治理，市府規畫爭取中央經費，初估30億元整治社子溪老飯店橋至新屋河口整條流域，加固河岸及防水道路、步道，徹底解決水患

社子溪自楊梅上游延伸至新屋出海，在楊梅、新屋交界沿著新梅路、楊新路蜿蜒至新屋，為整治社子溪水域及疏解交通，市府水務局2年前率先自月眉橋下游至慈恩橋右岸新建護岸工程及開闢1.1公里水防道路，在市議員周玉琴關切下，交通局預計本月底完成號誌、標線，預計下月完工通車。

市府水務局斥資2.7億元進行社子溪月眉橋下游至慈恩橋治理工程，進行該河段右岸新建護岸及1.1公里水防道路、改建慈恩橋，水務局長劉振宇表示，目前右岸護岸工程竣工，防水道路可供一般車輛通行，該段堤岸完成新設堤頂步道，與河岸植生綠帶，融合當地自然景觀，未來步道延伸至老飯店橋及後續社子溪，可提供市民新的水岸休憩空間。

社子溪月眉橋至慈恩橋治理工程可銜接慈恩橋至愛鶴橋既有道路，目前水利署進行社子溪愛鶴橋至老飯店橋治理工程也完成。水務局表示，社子溪月眉橋下游至慈恩橋、延伸至老飯店橋的右岸護岸及水防道路完成串聯，長度達3.3公里，其中月眉橋至慈恩橋1.1公里堤頂步道， 之後將銜接至老飯店橋的既有步道2.2公里進行整理和美化後開放。

劉振宇表示，之前社子溪進行右岸護岸工程治理，沿岸許多民眾陳情要求連同左岸護岸各理，考量中央系統性治水原則，未來社子溪從老飯店橋至出海口段治理工程，計畫連同左岸護岸河域治理，配合防水道路及步道工程，初估預算30多億元，市府將向中央爭取經費治理，改善社子溪治理。

楊梅區社子溪整治率先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程，增設堤頂步道及水防道路，預計10月通車。圖／市府水務局提供
楊梅區社子溪整治率先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程，增設堤頂步道及水防道路，預計10月通車。圖／市府水務局提供
楊梅區社子溪整治率先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程。圖／市府水務局提供
楊梅區社子溪整治率先完成月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸工程。圖／市府水務局提供

桃園 水患 治水 護岸

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