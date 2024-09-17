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中秋月老生日 桃園景福宮傳說靈驗…牽線賜良緣未婚聯誼爆滿

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
景福宮未婚聯誼請來廟開漳聖王、月老、註生娘娘牽姻緣。記者鄭國樑／攝影
景福宮未婚聯誼請來廟開漳聖王、月老、註生娘娘牽姻緣。記者鄭國樑／攝影

桃園市副市長王明鉅、議員陳美梅等人今日上午前往大廟區景福宮，出席「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼，王明鉅祝福適婚年齡的朋友在工作忙碌之餘，能在神明見證下締結良緣，找到理想的另一半。

王明鉅長指出，桃園大廟景福宮未婚聯誼連續舉辦3年，每年都選在農曆8月15日中秋節，也是月老聖誕，今天除了為月老祝壽，也有圓滿之意，心誠則靈，他祝福所有參加的未婚男女在月老的護佑下，都可以找到真愛。景福宮首屆100對男女參加，8對配成良緣；第2屆111對報名，成9對成功，今年男生報名30分鐘就達100名額上限，月老相當靈驗，希望有更多好姻緣。

景福宮主任委員簡征潭說，景福宮「月老神君」是在2020年時，自台北霞海城隍廟分靈奉祀，去年 Daily View 網路溫度計調查「全台10大月老」，桃園景福宮的網路聲量更是排名第6，這幾年也吸引許多未婚男女前來求姻緣，促成很多良緣，也代表景福宮月老相當靈驗，每次報名都爆滿，往後的未婚聯誼會設法增加名額。王明鉅強調景福宮月老靈驗，下次再辦未婚聯誼時，聲量排名一定可以再晉升至前5名。

今日系列活動包括「愛情啟航」的歡樂破冰活動、「愛情跑跳碰」團康遊戲及各種互動交流遊戲；中午安排了「愛情饗宴」聯誼午餐，現場有民歌演唱及自由活動；下午的「心動時刻」讓參與者將心中話語化為行動，傳遞給心儀對象。此外，這次活動還將參與者的個人資料透過QR碼儲存，掃描對方QR碼便可查看資料，若彼此有好感並想進一步交往，可透過交換聯繫方式進一步聯絡。

王明鉅、簡征潭與景福宮副主委蘇家明（慈善基金會董事長）、陳正忠、民意代表、民政局副局長賴嘉美、桃園區長許敏松、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守等人一同切蛋糕，為月老祝壽慶生，現場也特別請出牽線賜良緣的月老神君、註生娘娘、大廟主神開漳聖王等，為此次參加的未婚男女祈福加持。

桃園大廟景福宮未婚聯誼活動報名滿額，大家都希望找到好姻緣。記者鄭國樑／攝影
桃園大廟景福宮未婚聯誼活動報名滿額，大家都希望找到好姻緣。記者鄭國樑／攝影
桃園副市長王明鉅為參加景福宮未婚聯誼的男女祝福，並與大廟主委簡征潭等人切蛋糕，祝福參加者找到好姻緣。記者鄭國樑／攝影
桃園副市長王明鉅為參加景福宮未婚聯誼的男女祝福，並與大廟主委簡征潭等人切蛋糕，祝福參加者找到好姻緣。記者鄭國樑／攝影

月老 桃園 聯誼

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