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新竹公園九曲橋平台與欄杆老舊腐爛 明天起封閉修繕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹公園已有百餘年的歷史，但園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板翹起、破損或老舊腐爛情形。圖／新竹市政府提供
新竹公園已有百餘年的歷史，但園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板翹起、破損或老舊腐爛情形。圖／新竹市政府提供

新竹公園已有百餘年的歷史，但園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板翹起、破損或老舊腐爛情形。新竹市政府斥資700萬經費進行九曲橋平台及橋面欄杆修繕工程，預計明天進場施工、10月底完工，施工期間公園局部區域將封閉，期望整修後，能還給市民朋友安全、安心的休憩賞景場地。

新竹市城銷處指出，新竹公園為新竹市區最大的公園綠地，面積約18公頃，公園內保留古蹟與老樹，且原有的歷史建築風貌搭配再造日式園林建築景觀，加上開闊的景觀視野，能讓市民親近草坡，近年來已成為竹市重要的遊憩與活動辦理空間。

城銷處表示，新竹公園去年更榮獲觀光署公布的新竹地區最強觀光景點。新竹公園地處市區人潮多的區域，公園內有新竹市孔廟、新竹動物園、體育館、運動設施、風Livehouse、兒童遊憩、生態、文化、歷史等多元休憩設施，市府於假日時在公園內更舉行眾多活動、市集，包含元宵晚會、櫻花季、國際動漫節、椪柑市集等活動，是全國遊客及市民朋友首選的假日休憩地點。

城銷處提醒，市府將於明天起進行九曲橋平台與欄杆修繕工程，施工圍籬架設範圍為公園路九曲橋路口起至新竹玻璃工坊旁止，施工期間，公園局部區域封閉造成不便，請民眾見諒。同時，也請民眾勿靠近施工區域範圍，並留意步行動線指引，以維護自身安全。

新竹市政府斥資700萬經費進行九曲橋平台及橋面欄杆修繕工程，預計明天進場施工、10月底完工，施工期間公園局部區域將封閉。圖／新竹市政府提供
新竹市政府斥資700萬經費進行九曲橋平台及橋面欄杆修繕工程，預計明天進場施工、10月底完工，施工期間公園局部區域將封閉。圖／新竹市政府提供

新竹 朋友 歷史建築

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