快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

新竹公園九曲橋平台修繕 9月18日起部分區域封閉

中央社／ 新竹市17日電

新竹市政府今天表示，新竹公園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板毀損，九曲橋平台與欄杆明天起將進行修繕，封閉公園局部區域。

新竹市政府發布新聞稿指出，新竹公園位於新竹火車站後方，面積達18公頃，已有100餘年歷史，而公園內保留有古蹟與老樹，加上原有的歷史建築再搭配日式園林建築景觀，成為民眾休憩去處。

市府表示，但公園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板翹起、破損或老舊腐爛情形，明天起進行施工至10月底完工，盼經整修後，提升安全性。

市府說，施工圍籬架設範圍為公園路九曲橋路口起至新竹玻璃工坊旁止，施工期間，公園局部區域封閉，請民眾勿靠近施工區域範圍，並留意步行動線指引，以維護自身安全。

新竹 歷史建築 火車站

延伸閱讀

8個月整修完成！台東必訪鯉魚山步道優化完工 即起全線開放

南投歷史建築「草鞋墩雅舍」廣場 無償提供公益展演

「新平溪煤礦博物園區」 登錄歷史建築

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

相關新聞

上半年501萬人次造訪 桃園水務局解釋老街溪到底紅什麼？

桃園市老街溪自2011年中壢段開蓋工程至今，全流域整治工程持續不間斷，近日因交通部觀光署統計上半年有500多萬旅客造訪走...

紓解竹科車潮…慈雲路上午尖峰號誌調整 埔頂路與埔頂二路減少60秒

新竹市慈雲路是進入竹科的重要路廊，每天上午尖峰車流約6500輛，為紓解進入園區車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，原設計讓埔...

與石斑拔河！竹縣推出3條深度農遊路線 即起可線上報名

新竹縣政府今年在竹北、寶山、新埔結合共6處農村社區與休閒農業區合作，推出「逐風趣」3條深度農遊路線，以追逐新竹特色九降風...

鄉鎮市公所清運餐廳垃圾涉圖利重罪？苗栗縣擬訂定處理收費標準

鄉鎮市公所是否是一般事業廢棄物處理執行機關有疑慮，苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強因此一度被依圖利罪重判，鄉鎮市長聯誼會長、三義...

YouBike 遊南庄三義

苗栗YouBike2.0昨天啟用，全縣目前有9個鄉鎮市設置102個站點，南庄、三義配合慢城意象，特別配置2.0E電輔車，...

團膳7度偷排廢水 桃市勒令業者停工

桃園某團膳公司今年7月趁凱米颱風來襲，偷排事業廢水進南崁溪，被環保局人贓俱獲，罰錢並限期改善，未料業者不知悔改8、9月間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。