新竹公園九曲橋平台修繕 9月18日起部分區域封閉
新竹市政府今天表示，新竹公園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板毀損，九曲橋平台與欄杆明天起將進行修繕，封閉公園局部區域。
新竹市政府發布新聞稿指出，新竹公園位於新竹火車站後方，面積達18公頃，已有100餘年歷史，而公園內保留有古蹟與老樹，加上原有的歷史建築再搭配日式園林建築景觀，成為民眾休憩去處。
市府表示，但公園內的九曲橋平台及欄杆長期遭受日曬雨淋，導致平台木板翹起、破損或老舊腐爛情形，明天起進行施工至10月底完工，盼經整修後，提升安全性。
市府說，施工圍籬架設範圍為公園路九曲橋路口起至新竹玻璃工坊旁止，施工期間，公園局部區域封閉，請民眾勿靠近施工區域範圍，並留意步行動線指引，以維護自身安全。
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