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紓解竹科車潮…慈雲路上午尖峰號誌調整 埔頂路與埔頂二路減少60秒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
因東科路通車後，慈雲路及介壽路車流均減少，經顧問公司評估後，將埔頂路、埔頂二路等候時間減少60秒，經暑假測試1個多月成效良好，未來將持續實施。記者黃羿馨／攝影
因東科路通車後，慈雲路及介壽路車流均減少，經顧問公司評估後，將埔頂路、埔頂二路等候時間減少60秒，經暑假測試1個多月成效良好，未來將持續實施。記者黃羿馨／攝影

新竹市慈雲路是進入竹科的重要路廊，每天上午尖峰車流約6500輛，為紓解進入園區車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，原設計讓埔頂路、埔頂二路車流進入慈雲路的號誌周期為300秒，因東科路通車後，慈雲路及介壽路車流均減少，經顧問公司評估後，將埔頂路、埔頂二路等候時間減少60秒，經暑假測試1個多月成效良好，未來將持續實施。

新竹市交通處長倪茂榮指出，慈雲路每天尖峰時段匯集高速公路、市區、竹東、竹北及台68快速道路車流，為紓解進入園區車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，讓埔頂路、埔頂二路車流足以進入慈雲路，原設計周期為300秒，並依各方向車流分配號誌秒數，由於慈雲路車流通過比例較高，故分配秒數較多，導致埔頂路、埔頂二路必須久候才能進入慈雲路。

倪茂榮表示，因今年1月東科路通車後，慈雲路車流減少30%、介壽路減少45%，顯見東科路通車後分散車流、發揮明顯效益，市長高虹安當時即責成交通處委託專業顧問公司檢討慈雲路周邊路口號誌秒數，經調查車流量及檢討號誌秒數後，將號誌周期由300秒調降為240秒，經過暑假及開學測試約1個月，成效良好。

居住在竹市慈濟路的張小姐分享，過去開車在埔頂二路要等4、5分鐘才能進入慈雲路，現在明顯感受約3分鐘，就可以順利進入慈雲路，行車等候時間明顯減少，期望市府持續推動相關交通便民政策，讓竹市交通越來越好、越來越順暢。

新竹市交通處說明，慈雲路號誌控制策略實施1個多月，目前成效良好，也將持續觀察車流情形，並進行滾動式檢討，市府為改善慈雲路廊車流順暢及安全性，已積極推動埔頂路拓寬工程，同時爭取中央補助辦理相關工程改善，包括設置公車避車彎、裝卸貨避車彎、重新檢討車道配置、增設行人庇護島、行穿線退縮等工程。

新竹市慈雲路是進入竹科的重要路廊，每天上午尖峰車流約6500輛，為紓解進入園區車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，原設計讓埔頂路、埔頂二路車流進入慈雲路的號誌周期為300秒。記者黃羿馨／攝影
新竹市慈雲路是進入竹科的重要路廊，每天上午尖峰車流約6500輛，為紓解進入園區車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，原設計讓埔頂路、埔頂二路車流進入慈雲路的號誌周期為300秒。記者黃羿馨／攝影

新竹 車潮

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