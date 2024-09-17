快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

上半年501萬人次造訪 桃園水務局解釋老街溪到底紅什麼？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市老街溪經過整治變漂亮了，整治工程仍在持續，未來可從平鎮一路往北串聯到中壢青埔。圖／桃園市水務局提供
桃園市老街溪經過整治變漂亮了，整治工程仍在持續，未來可從平鎮一路往北串聯到中壢青埔。圖／桃園市水務局提供

桃園市老街溪自2011年中壢段開蓋工程至今，全流域整治工程持續不間斷，近日因交通部觀光署統計上半年有500多萬旅客造訪走紅，但也掀起討論，被質疑「好玩的點在哪」；桃園市水務局今做出解釋，也邀民眾把握中秋假日體驗不同的河岸人文風景。

水務局指出，老街溪全長約22公里，向北一路流經平鎮、中壢、大園等地，沿途景色也隨地方發展從樸實田園逐漸變化為都會住宅高樓，也因途經中壢老街而得名。老街溪雖擁有豐富自然生態與水文歷史，但曾因河川加蓋及違建阻礙發展，直到2011年開蓋工程進行，才重獲新生。

觀光署近日公布桃園今年上半年最受歡迎景點，老街溪以501萬人次力壓大溪老街341萬人次。水務局表示，其數據是運用中華電信用戶人數換算的結果，數據有扣除當地住戶，具一定可信度。

水務局表示，老街溪全流域整治工程目前完成約10公里，投入經費約27.14億元，整治河段平鎮伯公潭延伸至中壢機捷A20興南站，沿途備有水岸步道，可供民眾騎乘自行車和慢跑，除了沿途景觀變化，還有豐富人文歷史與特色景點，平鎮的安樂橋、振南僑和伯公潭橋就是極具客家氣息的紅磚糯米橋，中壢開蓋廣場也有許多地景藝術裝置適合打卡。

目前，老街溪整治工程仍持續進行，現在正在施作芝和橋至領航南橋流域，工程進度約37%，預計2025年4月完工，屆時民眾可以從平鎮騎車一路往北，抵達青埔地區休憩。

另外，水務局也計畫分2階段整治老街溪大園區流域，第一段為航空城四周的西城譯道段，長度約6.9公里，第二段為大園都市計畫去至許厝港出海口的水鳥飛逐段，長度約5.4公里，工程將以低度開發維持生物廊道，打造友善人本環境。

桃園市老街溪經過整治變漂亮了，整治工程仍在持續，未來可從平鎮一路往北串聯到中壢青埔。圖／桃園市水務局提供
桃園市老街溪經過整治變漂亮了，整治工程仍在持續，未來可從平鎮一路往北串聯到中壢青埔。圖／桃園市水務局提供

中壢 大溪老街 桃園

延伸閱讀

辦理金門海淡廠工程涉索賄 2公務員判刑定讞

桃園至北屏東中秋賞月機率高 葡萄桑明撲沖繩、蘇力颱風將生成

歷時18年！紙風車藝術工程第2輪最終場 高雄永安戲說在地事

客家小炒全國爭霸！桃園享味食堂老闆入行35年 炒出全國總冠軍

相關新聞

上半年501萬人次造訪 桃園水務局解釋老街溪到底紅什麼？

桃園市老街溪自2011年中壢段開蓋工程至今，全流域整治工程持續不間斷，近日因交通部觀光署統計上半年有500多萬旅客造訪走...

紓解竹科車潮…慈雲路上午尖峰號誌調整 埔頂路與埔頂二路減少60秒

新竹市慈雲路是進入竹科的重要路廊，每天上午尖峰車流約6500輛，為紓解進入園區車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，原設計讓埔...

與石斑拔河！竹縣推出3條深度農遊路線 即起可線上報名

新竹縣政府今年在竹北、寶山、新埔結合共6處農村社區與休閒農業區合作，推出「逐風趣」3條深度農遊路線，以追逐新竹特色九降風...

鄉鎮市公所清運餐廳垃圾涉圖利重罪？苗栗縣擬訂定處理收費標準

鄉鎮市公所是否是一般事業廢棄物處理執行機關有疑慮，苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強因此一度被依圖利罪重判，鄉鎮市長聯誼會長、三義...

YouBike 遊南庄三義

苗栗YouBike2.0昨天啟用，全縣目前有9個鄉鎮市設置102個站點，南庄、三義配合慢城意象，特別配置2.0E電輔車，...

團膳7度偷排廢水 桃市勒令業者停工

桃園某團膳公司今年7月趁凱米颱風來襲，偷排事業廢水進南崁溪，被環保局人贓俱獲，罰錢並限期改善，未料業者不知悔改8、9月間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。