上半年501萬人次造訪 桃園水務局解釋老街溪到底紅什麼？

桃園市老街溪自2011年中壢段開蓋工程至今，全流域整治工程持續不間斷，近日因交通部觀光署統計上半年有500多萬旅客造訪走紅，但也掀起討論，被質疑「好玩的點在哪」；桃園市水務局今做出解釋，也邀民眾把握中秋假日體驗不同的河岸人文風景。

水務局指出，老街溪全長約22公里，向北一路流經平鎮、中壢、大園等地，沿途景色也隨地方發展從樸實田園逐漸變化為都會住宅高樓，也因途經中壢老街而得名。老街溪雖擁有豐富自然生態與水文歷史，但曾因河川加蓋及違建阻礙發展，直到2011年開蓋工程進行，才重獲新生。

觀光署近日公布桃園今年上半年最受歡迎景點，老街溪以501萬人次力壓大溪老街341萬人次。水務局表示，其數據是運用中華電信用戶人數換算的結果，數據有扣除當地住戶，具一定可信度。

水務局表示，老街溪全流域整治工程目前完成約10公里，投入經費約27.14億元，整治河段平鎮伯公潭延伸至中壢機捷A20興南站，沿途備有水岸步道，可供民眾騎乘自行車和慢跑，除了沿途景觀變化，還有豐富人文歷史與特色景點，平鎮的安樂橋、振南僑和伯公潭橋就是極具客家氣息的紅磚糯米橋，中壢開蓋廣場也有許多地景藝術裝置適合打卡。

目前，老街溪整治工程仍持續進行，現在正在施作芝和橋至領航南橋流域，工程進度約37%，預計2025年4月完工，屆時民眾可以從平鎮騎車一路往北，抵達青埔地區休憩。