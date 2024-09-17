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與石斑拔河！竹縣推出3條深度農遊路線 即起可線上報名

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣推深度農旅品牌「逐風趣」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣推深度農旅品牌「逐風趣」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今年在竹北、寶山、新埔結合共6處農村社區與休閒農業區合作，推出「逐風趣」3條深度農遊路線，以追逐新竹特色九降風為主題，邀全國遊客到竹縣深入在地瞭解農村產業、歷史與人文風貌，即日起開放報名，。

縣府農業處表示，這次農遊活動設計呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，藉由綠色農遊的實踐帶領遊客穿梭於農漁村，認識在地農村友善自然環境，走進產地源頭了解食物取得過程，鼓勵消費者支持在地農產品。

3條農遊體驗路線特色分別為「竹北逐風」親訪海田日記，直擊新港農漁風光，跟著石斑魚達人體驗友善搏魚，與石斑魚海陸拔河，深入瞭解討海人午食文化，品嘗特色漁夫餐；探究大眉地區天皇御用米的ㄧ生，跟著稻米從稻田出發走進碾米廠。

「寶山逐風」秋收糖漬風味深度物產巡禮，可體驗橄欖、甘蔗等農產採集，品嘗在地小農種植的蔬食餐盒，打包寶山在地風味，走進漬物料理教室，解鎖5種橄欖新吃法。

「新埔逐風」無圍牆愛玉迴廊，農村客庄花鼓文旅：邀民眾走訪新埔無圍牆愛玉博物館，認識愛玉生長環境及種植歷程，並安排養生仙楂午宴、造訪百年梨園，小農艾草粿手作體驗，還可化身花鼓打擊樂隊。

縣長楊文科親自走訪路線必遊景點之一的「藍鯨魚寮」，與龍虎石斑拔河體驗搏魚樂趣，大讚好玩，直呼魚兒活力十足，過程水花四濺，歡迎大家共下來漫遊竹縣，體驗農遊魅力。

「逐風趣」深度農旅一日遊即日起開放報名，費用依各路線規畫行程收取1850元至2350元，從10月12日到27日，各周末都有場次，歡迎線上報名參加：https://walkin.tw/page-1407/

逐風趣活動除深度農遊之旅，還辦農村意象藝術徵件，邀民眾用一筆一畫、一張一貼，把農村美景、物產、飲食文化，浸染在畫紙上；參加活動可獲價值150至200元的農村舒活小禮。詳情可上活動網站： https://walkin.tw/page-1409/

新竹縣長楊文科親自到訪路線必遊景點之一的藍鯨魚寮，體驗搏魚樂趣，大讚好玩。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科親自到訪路線必遊景點之一的藍鯨魚寮，體驗搏魚樂趣，大讚好玩。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮的無圍牆愛玉迴廊。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮的無圍牆愛玉迴廊。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科直呼友善搏魚的「對手」活力十足，過程水花四濺，非常有趣。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科直呼友善搏魚的「對手」活力十足，過程水花四濺，非常有趣。圖／新竹縣政府提供
新竹縣寶山鄉秋收糖漬風情。圖／新竹縣政府提供
新竹縣寶山鄉秋收糖漬風情。圖／新竹縣政府提供

拔河 新竹

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