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鄉鎮市公所清運餐廳垃圾涉圖利重罪？苗栗縣擬訂定處理收費標準

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，苗栗縣三義鄉長呂明忠擔心公所處理有觸法之虞。記者范榮達／攝影
餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，苗栗縣三義鄉長呂明忠擔心公所處理有觸法之虞。記者范榮達／攝影

鄉鎮市公所是否是一般事業廢棄物處理執行機關有疑慮，苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強因此一度被依圖利罪重判，鄉鎮市長聯誼會長、三義鄉長呂明忠認為案例，尤其是餐廳垃圾，陷鄉鎮市長於風險，縣府環保局回應將擬訂廢棄物代清除處理收費規定（標準）解套。

温志強被控2020年6月間鄉長任內，公所收受一般事業廢棄物，一審認定僅以廢棄物收費2.5萬元，圖利業者15萬餘元，依圖利罪判6年徒刑，褫奪公權5年，

二審認定鄉鎮市公所是否是事業廢棄物清理執行機關，不無存疑之處，且三灣公所依代處理廢棄物自治條例收費，上個月底宣判無罪。

温志強的案例，呂明忠認為造成鄉鎮市長困擾，尤其是餐飲業屬營業場所，且為數眾多，產生垃圾被歸類為一般事業廢棄物，公所受到請託或為民服務處理，恐有圖利之嫌，但如果不處理，垃圾由員工化整為零帶回，或鄰居交由垃圾車清運，最終還是公所處理。

呂明忠指出，廢棄物清理法施行細則規定，一般事業廢棄物之處理，應由執行機關縣環保局同意，環保署也函釋鄉鎮市公所，除受環保局依廢清法規定委託之外，不得處理一般廢棄物、一般事業廢棄物，但廢清法同時也規定公所是執行機關，建請環保局訂定一般事業廢棄物代清除處理收費規定（標準），公所依法有據執行。

環保局盤點18鄉鎮市，包括三灣鄉在內有13個訂定代處理廢棄物自治條例，據以處理非工業生產的一般事業廢棄物，環保局將收集有關收支成本資料評估，邀集公所研商擬訂收費規定。

廢棄物 環保局 鄉長

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