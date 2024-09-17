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團膳7度偷排廢水 桃市勒令業者停工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園某團膳業者今年7度偷排廢水進南崁溪，被環保局勒令停工。圖／桃園市環保局提供
桃園某團膳業者今年7度偷排廢水進南崁溪，被環保局勒令停工。圖／桃園市環保局提供

桃園某團膳公司今年7月趁凱米颱風來襲，偷排事業廢水進南崁溪，被環保局人贓俱獲，罰錢並限期改善，未料業者不知悔改8、9月間持續再犯，累計至今多達7次。環保局昨天表示，已勒令業者停工並要求改善水質，如持續不理會，將送辦追究刑責。

環保局調查，該團膳公司的中央廚房緊鄰南崁溪自行車步道，於是利用地勢之便，在側溝私置管線，將每日作業產生的油污廢水直接排至南崁溪，不僅水質混濁影響生態，周遭氣味酸臭難聞也影響民眾觀感。

該團膳公司今年6月第一次被抓偷排廢水，7月凱米颱風期間再犯已被告誡2次限期改善，若再有一次限改命令就得停工，但業者不以為意，8、9月間仍持續偷排，截至9月9日已累計7次，環保局也在9月9日開出第3張限期改善單，勒令業者停工。

環保局表示，該團膳公司汙染環境情節重大，除勒令停工，也要求業者必須改善南崁溪水質，若持續不予理會，將移送桃園地檢署，追究相關刑責。呼籲各業者勿心存僥倖，為節省成本及處理設備，非法排放破壞環境。

凱米颱風 南崁 環保局

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