高虹安中秋復出？遭停職後首露面「燦笑出席社區活動」 網狂喊安安市長

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，她宣判後幾乎人間蒸發，不但未出現在任何公開場合或活動，臉書、IG幾乎停止更新。不過高虹安最近私下現身社區中秋聚會，民政處長施淑婷也貼出高虹安開心與長輩互動的照片，被外界視為「準備復出」。施淑婷表示，高虹安是受到里民邀約，參加立功里共餐活動。

新竹市民政處長施淑婷指出，上周六（14日）高虹安受到里民邀約，前來參加立功里共餐活動，里民們看到高虹安都說「市長要加油」，大家也都很開心，未來希望高虹安繼續回來市府服務大家，尤其地方長輩都很感謝高虹安一直以來持續照顧與關懷，也不斷細數著高虹安這兩年所推動各項政績，即使沒有市長職務，還是跟大家保持互動，更謝謝市長讓新竹市大步向前。

網友看見高虹安「復出照」，也紛紛留言表示：「我不確定Kp如何，但是我覺得安安市長那個446元外送公積金太扯，根本是要陷害市長！」、「好久沒看到安安市長了」、「讚啦！好有幸福感」、「想念安安市長」、「請多幫我們問候她」、「也祝福大家，中秋佳節愉快」、「好高興可以看到安安市長」，顯現高人氣。

不過民進黨新竹市議員劉崇顯表示，高虹安因涉貪一審判決有罪遭到停職，身份應如同無公職狀態的一般市民，倘若在有市府經費補助的里民活動自稱市長宣傳自己，難免令人感到有公器私用之嫌，呼籲高虹安應注意自身的社會觀感，避免雪上加霜。