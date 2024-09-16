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高虹安現身里民活動！施淑婷曝受地方邀請 綠議員籲：注意社會觀感

中央社／ 新竹市16日電
竹市府民政處長施淑婷日前與遭停職的新竹市長高虹安出席立功里共餐活動，並發貼文表示，「今天就像童話故事一樣，只看到美好事物」。圖／截自施淑婷臉書
竹市府民政處長施淑婷日前與遭停職的新竹市長高虹安出席立功里共餐活動，並發貼文表示，「今天就像童話故事一樣，只看到美好事物」。圖／截自施淑婷臉書

竹市府民政處長施淑婷日前與遭停職的新竹市長高虹安出席立功里共餐活動。施淑婷說，活動是里民邀請；民進黨竹市議員劉崇顯說，高虹安至今還在宣傳自己，應注意社會觀感。

施淑婷昨天在臉書張貼與高虹安出席立功里共餐活動照，貼文表示，「今天就像童話故事一樣，只看到美好事物」。

施淑婷今天接受中央社記者訪問表示，高虹安14日受到地方里民邀約，前往參加立功里共餐活動，民眾看到高虹安說「市長加油」，民眾也很開心，盼高虹安盡快回市府服務，地方長輩很感謝高虹安，持續關心里民，也保持與地方的互動。

施淑婷說，里民還表達對高虹安的想念，也細數高虹安在過去任內2年所推動的各項政績，感謝高虹安讓新竹市繼續向前。

劉崇顯接受中央社記者訪問說，高虹安今年7月26日因涉貪遭判刑停職，現在身分應是如同沒有公職狀態的一般市民，若是在有市府經費補助的里民活動，還自稱市長宣傳自己，難免讓人有感公器私用，呼籲高虹安應注意社會觀感，避免雪上加霜。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天告訴中央社記者說，高虹安中秋連假跑基層露面是刷存在感，隨行還有現任民政處長與市長秘書等人，面對官司案，高虹安卻不避諱進行宣傳，實在不妥。

對此，施淑婷說，是單純里民邀約高虹安，高虹安前往互動關心里民，沒有用到市府資源，盼各界勿誤解。

中秋 新竹 連假 長輩 高虹安

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