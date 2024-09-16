竹縣連三年官辦祭孔大典 地方盼尋適當地點建孔廟

新竹縣官辦祭孔大典上午在新豐鄉鳳蓮宮舉行，除提倡尊師重道，也希望彰顯孔子有教無類精神；新竹縣因無孔廟，過去多年不曾辦祭孔大典，直到2022年才首度由縣府官辦，今年第3屆祭孔大典以客家古禮祭聖，議長張鎮榮也反映地方心聲，希望在新豐尋覓適當地點建孔廟，讓未來祭孔典禮有更正式且具規模的場所。

新竹縣紀念孔子誕辰2574周年，上午在鳳蓮宮辦年度祭孔大典，縣長楊文科、縣議長張鎮榮換上長袍擔任主祭官，新豐鄉長徐煒傑、新豐鄉民代表會主席田鼎睿、縣府教育局副局長林益洲、明新科技大學副校長彭政雄、鳳蓮宮何如軒主委及山崎國小校長鄭陳宏6人擔任陪祭官，祭典全程使用客語，在客家八音樂聲中，遵循客家傳統祭祀三獻禮儀式進行。

楊文科指出，為尊師重道並展現對「天地君親師」的尊崇，縣府2022年起開始辦祭孔，前兩年分別在芎林鄉文林閣、關西鎮文昌祠舉辦，他肯定新豐鄉文風鼎盛、人才輩出，今天祭孔大典過程有規有矩、洋溢古風。

他表示，祭孔是為彰顯孔子春風化雨、有教無類精神，縣府和議會近年攜手新建學校，支持教育絕不手軟，今年竹縣國中會考成績超越全國平均，交出亮麗成績單。

竹縣官辦祭孔大典以大成至聖先師牌位迎神，雖無八佾舞或六佾舞演出，但三獻祭禮循古制，設有糾儀官，可當下糾正典禮進行時的謬誤，其他儀式流程行迎神禮、參神禮、上香禮、初獻禮、祝文禮贊、亞獻禮、終獻禮、分獻禮、團祭、飲福、受胙、辭神、送神等程序，典禮莊嚴隆重，山崎國小師生也到場觀禮，感受文化傳承的氛圍。

張鎮榮反映地方心聲，希望在新豐尋找適當地點蓋孔廟，讓未來祭孔典禮有更正式、具規模的場所，傳承孔子教育思想；楊文科表示樂觀其成，指示民政處協助並慎重研究可行性。