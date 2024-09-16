客家小炒全國爭霸！桃園享味食堂老闆入行35年 炒出全國總冠軍

2024客家小炒全國爭霸賽中，桃園市龍潭區享味食堂勇奪傳統風味組全國總冠軍，桃園市政府客家局長范姜泰基今午前往該店頒獎祝賀。享味食堂廚師老闆范德忠說，他之前連續3年參賽未獲獎，但四處請益吸取經驗，今年更專注刀工、火候，加強鍋氣入味，將豬肉、豆干、魷魚食材小炒軟硬適中，口感更好，老少咸宜。

客家委員會主辦2024客家小炒全國爭霸賽日前剛剛結束，全國客家小炒廚師在「傳統風味組」及「創意風味組」比拚客家小炒口味，傳統風味組總決賽由桃園市亨味食堂勇奪全國總冠軍，范姜泰基前往龍潭亨味食堂向范德忠頒獎祝賀，肯定該食堂為桃園客家爭光，范德忠向范姜泰基分享從業的心路歷程，范姜泰基邀請民眾趁周休假日前往桃園旅遊觀光，順便品嚐龍潭享味食堂的客家料理。

國中畢業拜師學作菜至今35年的范德忠表示，他之前連續3年參賽客家小炒全國爭霸賽，雖未得獎，但四處請益或至其他餐廳用餐，累積許多心得，再經自己不斷嘗試，今年專注刀工、火候、調味，比照國際賽規格參賽，增加刀工和擺盤的視覺效果，將鍋氣口感入味，將豬肉、豆干、魷魚炒出口味軟硬適中的客家小炒，讓老少咸宜，一舉奪冠非常開心，今後會繼續端出更具客家味的佳餚回饋鄉親。

范姜泰基表示，桃園市擁有超過90萬客家人口，全市客家餐廳很多，為行銷客家美食餐廳，該局與100家餐廳合作建置美食資訊平台，透過大型客家節慶活動，推出用餐折扣優惠、美食金抽獎、網路名人行銷、媒體報導等多元手段吸引遊客消費，希望打造桃園好吃、美味的客家美食品牌，讓更多民眾喜愛客家美食。