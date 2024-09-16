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昨交通中斷…桃園雪霧鬧舊路搶通會勘 今起6至19時開放通行、夜間封路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天坍方，交通中斷，復興區公所緊急搶修廢棄20年的舊產業道路代替，經搶通疏散受困民眾通行，因舊路路基下陷、高低差路況不穩，復興區公所今天下午會同立委及原民單位會勘決議，今起部落舊路開放一般車輛通行，開放時間自上午6時至晚上7時，夜間時段封閉避免危險，請用路人注意行車。

復興區雪霧鬧聯外道路為雪霧鬧部落唯一聯外道路，並無道路編號，昨天該路3K處突然土石坍塌100公尺，岩盤掏空下陷，無法修復，交通中斷，復興區公所與市府養工處緊急搶通舊產業道路，疏散受困民眾，舊路今起恢復小車進出雪霧鬧部落通行。

復興區長蘇佐璽會同國民黨立委盧縣一、市議員簡志偉及原民會、市府民局各單位代表實地會勘，施工單位今天繼續針對舊產業道路的高低差、路基掏空或下陷不平等路況，進行水泥灌漿整平部分舊路段施工，蘇佐璽說，舊路為廢棄20年的產業道路，緊急搶通，仍有路基地面部分下陷、掏空不平，施工包商經鋪設碎石後加灌水泥，彌平路基落差，讓車輛行駛平穩。

蘇佐璽表示，舊路是目前雪霧鬧部落、民宿及露營區唯一道路，今天恢復一般車輛正常行駛，考量舊路路況不穩定，為保障車輛安全，決定今天起開放舊路通行時間，每天上午6時至晚上7時，夜間時段封閉禁止通行，避免車輛危險，為維護舊路通行，後續會設法修整該舊路更平整，力便進出部落，首要考慮加做排水溝、邊坡防護牆等措施，針對坍方聯外道路未來是否修繕或另闢新路，區公所將與市府相關單位再會勘討論。

復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，復興區長蘇佐璽（前排中）會同立委盧縣一（前排中左）等單位會勘改善。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，復興區長蘇佐璽（前排中）會同立委盧縣一（前排中左）等單位會勘改善。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供
復興區雪霧鬧聯外道路坍方中斷，今天施工單位將部分下陷、掏空路基鋪設碎石灌水泥鋪平壓實。圖／復興區公所提供

掏空 排水溝 桃園 露營區

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