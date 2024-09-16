罰不怕！ 團膳業者7度將廢油排進南崁溪 桃市勒令停工

桃園市環保局近期查獲位於桃園區南崁溪畔某團膳業者，今年7度將含油汙廢水排放至南崁溪中，影響南崁溪水質，依違反水汙染防治法第30條告發，最高可處300萬元罰鍰，由於業者一年內經2次限期改善仍持續違反，經認定情節重大，已依法裁處停工，若未予理會將移送桃園地檢署偵辦。

環保局表示，該團膳業者位置緊鄰南崁溪自行車步道，利用地勢之便於側溝中設置私人管線，將每日作業產生的油污廢水，沿側溝及私人管線排放至南崁溪，造成周遭環境有明顯酸臭味情形，且影響南崁溪水色及水質。

環保局表示，查獲該團膳業者違法並將其私人管線封管後，業者仍持續排放油污廢水污染南崁溪，由於該業者不屬於水汙法定義的事業，因此改依水汙染防治法第30條裁罰。

經查該業者今年已被告發7次，最近1次是9月9日，每次裁處3萬元，由於業者經1年內限期改善2次仍持續違規，12日依水汙法第73條規定，認定情節重大，處以停工處分，並要求業者確實進行水質改善，若業者未予理會將涉及刑責。

環保局表示，環保局汙染監控中心24小時受理民眾陳情，可快速調派稽查員前往稽查，呼籲各業者勿心存僥倖，為節省成本及處理設備，非法排放破壞環境。