沒放連假就自主休假！竹科今天「難得順暢」上班車潮剩4成 巨城周末免排隊

今年中秋假期雖沒連續假期，不過不少竹科人「自主放假」規畫出遊或返鄉，也有公司從13日就讓員工開始放5天連假，不少網友在Threads上指出，今天早上8點通往竹科路上竟沒塞車，甚至15分鐘就抵達公司；也有網友表示，今天竹科上班車潮約只有往常4成「上班的感覺有夠清爽」。

明天就是中秋節，若今天請假將可休4天連假，不少竹科工程師請休安排出遊，也讓原本上下班必塞的國道1號、經國大橋、慈雲路等難得在上班時段出現「順暢」的狀況。

在竹科擔任工程師的郭先生表示，公司從上周五開始就「放假」到中秋節當天，一共放了5天連假，不過13日、16日2天因是上班日，雖然不用上班，但需要扣除自己的特休或補休假。

也有不少網友在Line社群提問：「今天大家都有上班嗎」、「今天竹科上班車流量少一半」、「很多人都直接休了」、「難得車速可以到70」，但也有人哀怨：「上班中、沒有特休」；也有網友分享，部分竹科的公司今天放假，變成中秋連假，雖然他公司也有放假，但自己抽到連假值班。

還有新竹人放假必去的遠東巨城購物中心，昨天周末假日竟罕見沒有「排隊車潮」，有網友在Threads貼出高角度畫面，只見冷冷清清，只有零星幾台車，讓網友訝異：「第一次看到星期日早上11點過後的巨城路上竟然沒有排隊車流」。

遠東巨城購物中心表示，今年雖然沒有中秋連假，但今天的人潮相對平日明顯變多，估計來客數較平日成長近3成；加上明天就是中秋節，多數消費者利用自主排休，趁孩子上學期間將日常所需一站購足，雜貨配件類和生活用品類業績，相比去年同期大幅度成長逾2.5倍，主題餐廳部分也成長將近2倍，許多顧客趁著這段時間好好放鬆。