YouBike2.0E進駐南庄、三義 助攻遊客輕鬆遊雙慢城

苗栗縣9鄉鎮市102處YouBike2.0租賃站點今天啟用，其中，南庄鄉、三義鄉國際「雙慢城」16站全部配置電動輔助自行車，量身打造配合慢城意象，串聯多元運具，輕鬆造訪慢城文化、景點及享用美食。

縣府規畫今年底在9鄉鎮鎮市建置全縣200處YouBike2.0站點，一般自行車及電輔車各1250輛，今年仍維持前半個小時騎乘補貼10元優惠措施，2.0第一波102處站點今天啟用，YouBike首次進駐3萬人口以下的南庄、三義，也備受地方期待，慢城觀光旅遊多一種選擇。

縣府指出，南庄、三義因地形坡度陡、起伏大，因此南庄6站、三義10站全部配置YouBike2.0E電輔車，透過電力輔助，減少體力消耗，推薦搭配中台灣好玩卡苗栗遊程，及台灣好行南庄線，串聯多元運具玩透透。

其中，好玩卡三義遊程，包含舊山線鐵道自行車、西湖渡假村、卓也小屋、三義鴨箱寶等景點，台灣好行南庄線優惠套票可以從竹南火車站抵達南庄遊客中心，騎電輔車遊老街，及護魚步道、四十二份湧泉自然生態步道等景點。

此外，民眾至YouBike苗栗服務中心，出示購買好玩卡苗栗任一行程，及YouBike APP騎車紀錄，可免費領取紀念一卡通1張，數量有限，換完為止，超過50家三義、南庄特約店家即日至年底，出示YouBike騎乘紀錄即享優惠，再加碼臉書「苗栗玩透透」、「YouBike桃竹苗粉絲團」抽獎活動。

縣長鍾東錦、南庄鄉長羅春蓮、三義鄉長呂明忠、三灣鄉長李運光、造橋鄉長徐連斌及銅鑼鄉長謝昌年等人，今天在南庄遊客服務中心舉辦啟用YouBike2.0，鍾東錦宣布加碼，YouBike將評估拓展站點至三灣、造橋及銅鑼，提供更多民眾騎乘使用。