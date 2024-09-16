快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園3級棒球國際賽三冠王慶功 張善政燒聲表揚創佳績

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（後排中）頒獎表揚新明國中青少棒奪U15世界冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）頒獎表揚新明國中青少棒奪U15世界冠軍。記者曾增勳／攝影

桃園市學生3級棒球隊今年平鎮高中青棒、新明國中青少棒、龜山國小少棒分獲亞青盃冠軍、U15世界冠軍、威廉波特世界少棒亞軍，市長張善政今天上午返台馬不停蹄主持桃園3級棒球隊表揚慶功宴、他表示，桃園在全台各縣市，從國小、國中到高中勇奪三冠王相當不易，感謝棒球總顧問張滄彬的苦心、3校長和總教練大家的努力。

桃園市學生3級棒球隊今年在國際賽表現優異捷報頻傳，龜山國小少棒勇奪威廉波特世界少棒錦標賽亞軍，為台灣在這項賽事15年最佳成績；新明國中青少棒勇奪世界次青少棒錦標賽冠軍，第6次帶回冠軍獎盃；平鎮高中青棒領軍勇奪U18亞青杯青棒錦標賽冠軍，為台灣17年後再度奪冠，3級棒球賽事三冠王更加難得。

桃園市學生3級棒球國際賽績優隊伍表揚慶功宴，張善政結束出訪美國、具里斯8天行程，今天早上抵台剛下飛機，直奔中壢參加這項3級棒球慶功宴，張帶著疲倦及喉嚨不適沙啞聲音，頒獎盃表揚平鎮高中青棒、新明國中青少棒、龜山國小少棒隊員及總教練平鎮吳柏宏、新明黃湋志、 龜山李政達等教練團，肯定3 支隊伍為桃園爭光。

張善政表示，今年平鎮高中、新明國中和龜山國小在國際棒球賽事和往年一樣有非常亮眼成績，張滄彬多年前將桃園3級棒球帶往今日的榮景，今年青棒榮奪亞青盃錦標冠軍，新明國中拿到U15世界冠軍，龜山國小獲威廉皮特少棒亞軍、創下15年來最好成績，在全台各縣市中，從國小、國中到高中，桃園三冠王非常不易，希望所有選手再接再厲，未來在棒球生涯有更亮眼的成績。

桃園市長張善政（左四）頒獎表揚平鎮高中青棒奪2024亞青盃冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）頒獎表揚平鎮高中青棒奪2024亞青盃冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）接受桃市棒球總顧問張滄彬（右）、平鎮高中總教練吳柏宏（左一） 贈U18冠軍簽名球。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）接受桃市棒球總顧問張滄彬（右）、平鎮高中總教練吳柏宏（左一） 贈U18冠軍簽名球。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）在慶功宴向桃園3級棒球隊員恭喜，左二為桃市棒球總顧問張滄彬。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）在慶功宴向桃園3級棒球隊員恭喜，左二為桃市棒球總顧問張滄彬。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）頒獎表揚龜山國小少棒奪威廉波特世界少棒亞軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）頒獎表揚龜山國小少棒奪威廉波特世界少棒亞軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）頒獎表揚桃園平鎮高中、新明國中、龜山國小三級棒隊合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）頒獎表揚桃園平鎮高中、新明國中、龜山國小三級棒隊合影。記者曾增勳／攝影

世界冠軍 張善政 教練 桃園

延伸閱讀

親訪邦交國貝里斯總理 張善政：盼深化台貝友誼

張善政鐵人城市外交 先訪美再飛貝里斯30多小時不停歇

科技市長張善政赴美 親訪「矽谷靈魂」真面目

親訪姐妹市加州阿拉米達郡 張善政：與桃園十分相似

相關新聞

桃園槽化線像機車停車格？ 黃瓊慧批：搶錢陷阱

桃園捷運綠線工程進行潛盾機切刃齒更換區地盤改良作業，近日管制桃園區中正路（中正二街至中正三街）部分路段，但新畫的槽化線間...

桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天發生坍方，交通中斷，造成近400居民及遊客一度受困，復興區公所及市府養工處緊急調度人力機...

YouBike2.0E進駐南庄、三義 助攻遊客輕鬆遊雙慢城

苗栗縣9鄉鎮市102處YouBike2.0租賃站點今天啟用，其中，南庄鄉、三義鄉國際「雙慢城」16站全部配置電動輔助自行...

桃園3級棒球國際賽三冠王慶功 張善政燒聲表揚創佳績

桃園市學生3級棒球隊今年平鎮高中青棒、新明國中青少棒、龜山國小少棒分獲亞青盃冠軍、U15世界冠軍、威廉波特世界少棒亞軍，...

改善道路品質獲中央核定1.89億元 新竹縣13鄉鎮市都有

新竹縣政府協助各鄉鎮市公所向中央爭取道路品質改善計畫補助經費，兩項計畫共26案最近獲核定，總經費1.89億多元，全縣13...

新竹縣新任新聞處長被指「臥底」 顏章聖：我無黨派色彩

新竹縣政府人事異動，新任新聞處長顏章聖今天上任，他出身媒體，曾在新竹市民進黨籍前市長林智堅任內擔任過城市行銷處長、民政處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。