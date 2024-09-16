桃園3級棒球國際賽三冠王慶功 張善政燒聲表揚創佳績

桃園市學生3級棒球隊今年平鎮高中青棒、新明國中青少棒、龜山國小少棒分獲亞青盃冠軍、U15世界冠軍、威廉波特世界少棒亞軍，市長張善政今天上午返台馬不停蹄主持桃園3級棒球隊表揚慶功宴、他表示，桃園在全台各縣市，從國小、國中到高中勇奪三冠王相當不易，感謝棒球總顧問張滄彬的苦心、3校長和總教練大家的努力。

桃園市學生3級棒球隊今年在國際賽表現優異捷報頻傳，龜山國小少棒勇奪威廉波特世界少棒錦標賽亞軍，為台灣在這項賽事15年最佳成績；新明國中青少棒勇奪世界次青少棒錦標賽冠軍，第6次帶回冠軍獎盃；平鎮高中青棒領軍勇奪U18亞青杯青棒錦標賽冠軍，為台灣17年後再度奪冠，3級棒球賽事三冠王更加難得。

桃園市學生3級棒球國際賽績優隊伍表揚慶功宴，張善政結束出訪美國、具里斯8天行程，今天早上抵台剛下飛機，直奔中壢參加這項3級棒球慶功宴，張帶著疲倦及喉嚨不適沙啞聲音，頒獎盃表揚平鎮高中青棒、新明國中青少棒、龜山國小少棒隊員及總教練平鎮吳柏宏、新明黃湋志、 龜山李政達等教練團，肯定3 支隊伍為桃園爭光。

張善政表示，今年平鎮高中、新明國中和龜山國小在國際棒球賽事和往年一樣有非常亮眼成績，張滄彬多年前將桃園3級棒球帶往今日的榮景，今年青棒榮奪亞青盃錦標冠軍，新明國中拿到U15世界冠軍，龜山國小獲威廉皮特少棒亞軍、創下15年來最好成績，在全台各縣市中，從國小、國中到高中，桃園三冠王非常不易，希望所有選手再接再厲，未來在棒球生涯有更亮眼的成績。