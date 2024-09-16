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分享中秋節文化 移民署苗栗站邀新住民家庭聚會、彩繪文旦

中央社／ 苗栗縣16日電
移民署苗栗縣服務站在中秋前夕邀新住民家庭聚會，來自越南、泰國、中國大陸、菲律賓等多個家庭齊聚彩繪文旦柚。圖／移民署苗栗縣服務站提供（中央社）
移民署苗栗縣服務站在中秋前夕邀新住民家庭聚會，來自越南、泰國、中國大陸、菲律賓等多個家庭齊聚彩繪文旦柚。圖／移民署苗栗縣服務站提供（中央社）

移民署苗栗縣服務站在中秋前夕邀新住民家庭聚會，來自越南、泰國、中國大陸、菲律賓等多個家庭齊聚彩繪文旦柚，也分享交流特殊節日在不同國家的文化差異。

移民署苗栗縣服務站站主任范育誠今天表示，移民署配合不同節慶辦理文化體驗活動，因中秋節將至，邀請新住民家庭一起體驗台灣中秋節文化，認識中秋傳統典故及節慶寓意。

范育誠說，參與活動的新住民家庭有來自中國大陸、泰國、越南及菲律賓等，透過彩繪文旦柚、分享創作意涵凝聚夫妻感情，也讓新住民在台灣能結識更多朋友，一起歡聚、交流。

來自越南的阮氏香首次在台灣過中秋節，她分享家鄉的中秋節習俗表示，越南中秋節比較像是兒童節，在街上會擺滿玩具和色彩鮮艷的星星燈籠，還有精彩的舞龍舞獅、鼓陣表演。

至於中秋節的神話傳說，阮氏香指出，不同於台灣人耳熟能詳的吳剛伐桂、嫦娥奔月和玉兔搗藥；越南流傳的是擁有1棵神奇樹木、救人無數的男人「阿貴奔月」的故事，她說，原來同樣一個節日，台、越之間有著這樣的文化差異。

移民署苗栗縣服務站指出，台灣的中秋節除了賞月、吃月餅之外，吃柚子也是一大特色。因為「柚子」發音類似「遊子」與「佑子」，古代人相信中秋節吃柚子不僅期盼遊子可以回家，也祈求月神保佑，使全家平安團圓；因為柚子饒富吉祥意涵，活動尾聲也讓新住民家庭將彩繪完成的文旦柚與平安吉祥的祝福一起帶回家。

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