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改善道路品質獲中央核定1.89億元 新竹縣13鄉鎮市都有

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
竹北市六家五路一、二段，路面有多處裂縫及坑洞。圖／新竹縣政府提供
竹北市六家五路一、二段，路面有多處裂縫及坑洞。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府協助各鄉鎮市公所向中央爭取道路品質改善計畫補助經費，兩項計畫共26案最近獲核定，總經費1.89億多元，全縣13個縣市都有改善工程；縣長楊文科表示，建構宜居城市首重交通建設，期盼透過提升道路品質，創造更優質的通行環境。

縣府工務處指出，今年持續向中央提案爭取「提升道路品質計畫2.0」的競爭型補助案，協助鄉鎮市公所向中央爭取補助，全案14件工程內政部已於8月30日核定，總經費1億4357萬多元，其中央款補助1億1772萬多元、地方配合款2584萬6000元。這項計畫將改善竹北、竹東、湖口、新埔等11個鄉鎮市都計區內的市區道路。

工務處長戴志君表示，內政部國土管理署核定補助範圍遍及新竹縣各市區、村里鄰聚落及原鄉聯絡道路，改善道路鋪面老舊龜裂、標線模糊及坑洞、排水不良等問題，施工項目包括道路鋪面及危險路口改善、道路相關附屬設施改善、排水與安全設施改善、纜線地下化、建置寬頻管道及智慧交通設施，並重新檢討道路標誌標線合宜性等項。

至於都市計畫外的非縣道、鄉道及村里道路，工務處也協助鄉鎮市爭取交通部公路局「均衡城鄉─都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助。經交通部均衡城鄉計畫討論小組決議，縣內有12鄉鎮公所提報的12案都全數納入辦理，中央補助經費達4620萬元。

楊文科表示，縣府將持續努力向中央爭取補助，強化道路行駛安全性與舒適性，希望改善工程完成後，可大幅提升鄉鎮市道路品質，減少交通事故並改善街道環境，建構新竹縣宜居幸福的友善城市。

新埔鎮義民路二段530巷近期完成水溝工程，但側溝與路面空間無護欄區隔，易造成車輛誤入，影響交通安全。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮義民路二段530巷近期完成水溝工程，但側溝與路面空間無護欄區隔，易造成車輛誤入，影響交通安全。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮環河路有地下管道施工修復痕跡，路面出現高地差。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮環河路有地下管道施工修復痕跡，路面出現高地差。圖／新竹縣政府提供
竹北市六家七路有路基沉陷及標線剝落的問題，獲得納入這次改善工程範圍。圖／新竹縣政府提供
竹北市六家七路有路基沉陷及標線剝落的問題，獲得納入這次改善工程範圍。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 都市計畫

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