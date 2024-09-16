快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

桃園雪霧鬧替代道強化暫封閉 9月17日起分時段開放

中央社／ 桃園機場16日電

桃園市復興區長蘇佐璽今天表示，雪霧鬧道路昨天坍方中斷，替代道路在昨天下午搶通，但今天中午12時起至明天上午6時替代道路進行強化暫停開放，預計明天起分時段開放。

桃園市政府昨天上午7時接獲復興區公所通報，復興區雪霧鬧道路坍方交通中斷，當時經過初步統計約有超過300名遊客與當地民眾受困，區公所隨即派遣緊急搶修承商進行替代道路搶通作業，桃園市養工處也調配相關人力與機具全力協助，替代道路於昨天下午搶通，但暫時只出不進。

蘇佐璽今天告訴中央社記者，替代道路在昨天下午搶通後，開放居民配合警方管制通行，至於旅客的部分，在今天中午前已疏運下山完畢。

另外，自今天中午12時起至明天上午6時，替代道路要鋪設水泥及進行強化，因此將禁止車輛上下山，至於旅客部分，已先知會旅宿業者規勸暫時不招待上山。

蘇佐璽指出，初步規劃，替代道路自明天起將會採取分時段開放措施，預計從上午6時開放至晚間7時，通行以居民車輛為主，晚間7時以後為避免危險，替代道路將封閉禁止通行。

他表示，區公所已與養工處人力、緊急搶修封閉多年的舊產業道路，並將路面高低差補平、以碎石鋪底，再以機具夯實路基，後續將由市府與區公所開會，針對道路的修復及經費進行討論。

替代道路 桃園

延伸閱讀

桃園槽化線像機車停車格？ 黃瓊慧批：搶錢陷阱

少子化大學城不行了？ 桃園今年最貴店面在這裡

桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行

不滿按喇叭！桃園男暴怒路中央球棒砸車 貨車駕駛受傷

相關新聞

桃園槽化線像機車停車格？ 黃瓊慧批：搶錢陷阱

桃園捷運綠線工程進行潛盾機切刃齒更換區地盤改良作業，近日管制桃園區中正路（中正二街至中正三街）部分路段，但新畫的槽化線間...

桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天發生坍方，交通中斷，造成近400居民及遊客一度受困，復興區公所及市府養工處緊急調度人力機...

YouBike2.0E進駐南庄、三義 助攻遊客輕鬆遊雙慢城

苗栗縣9鄉鎮市102處YouBike2.0租賃站點今天啟用，其中，南庄鄉、三義鄉國際「雙慢城」16站全部配置電動輔助自行...

桃園3級棒球國際賽三冠王慶功 張善政燒聲表揚創佳績

桃園市學生3級棒球隊今年平鎮高中青棒、新明國中青少棒、龜山國小少棒分獲亞青盃冠軍、U15世界冠軍、威廉波特世界少棒亞軍，...

改善道路品質獲中央核定1.89億元 新竹縣13鄉鎮市都有

新竹縣政府協助各鄉鎮市公所向中央爭取道路品質改善計畫補助經費，兩項計畫共26案最近獲核定，總經費1.89億多元，全縣13...

新竹縣新任新聞處長被指「臥底」 顏章聖：我無黨派色彩

新竹縣政府人事異動，新任新聞處長顏章聖今天上任，他出身媒體，曾在新竹市民進黨籍前市長林智堅任內擔任過城市行銷處長、民政處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。