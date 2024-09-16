桃園雪霧鬧替代道強化暫封閉 9月17日起分時段開放

桃園市復興區長蘇佐璽今天表示，雪霧鬧道路昨天坍方中斷，替代道路在昨天下午搶通，但今天中午12時起至明天上午6時替代道路進行強化暫停開放，預計明天起分時段開放。

桃園市政府昨天上午7時接獲復興區公所通報，復興區雪霧鬧道路坍方交通中斷，當時經過初步統計約有超過300名遊客與當地民眾受困，區公所隨即派遣緊急搶修承商進行替代道路搶通作業，桃園市養工處也調配相關人力與機具全力協助，替代道路於昨天下午搶通，但暫時只出不進。

蘇佐璽今天告訴中央社記者，替代道路在昨天下午搶通後，開放居民配合警方管制通行，至於旅客的部分，在今天中午前已疏運下山完畢。

另外，自今天中午12時起至明天上午6時，替代道路要鋪設水泥及進行強化，因此將禁止車輛上下山，至於旅客部分，已先知會旅宿業者規勸暫時不招待上山。

蘇佐璽指出，初步規劃，替代道路自明天起將會採取分時段開放措施，預計從上午6時開放至晚間7時，通行以居民車輛為主，晚間7時以後為避免危險，替代道路將封閉禁止通行。

他表示，區公所已與養工處人力、緊急搶修封閉多年的舊產業道路，並將路面高低差補平、以碎石鋪底，再以機具夯實路基，後續將由市府與區公所開會，針對道路的修復及經費進行討論。