新竹縣新任新聞處長被指「臥底」 顏章聖：我無黨派色彩

新竹縣政府人事異動，新任新聞處長顏章聖今天上任，他出身媒體，曾在新竹市民進黨籍前市長林智堅任內擔任過城市行銷處長、民政處長等公職，他強調很榮幸受縣長楊文科之邀加入縣府團隊。

顏說，新竹縣是傳統客家大縣，外來科技族年輕人口很多，卻對竹縣很生疏，希望能透過年輕人溝通方式讓科技族了解新竹的特色，減少隔閡感，將此地視為真正的家，「日久他鄉變故鄉」。

縣府指出，顏章聖曾任電視台駐新竹記者20多年，取得國立交通大學傳播研究所碩士，具備媒體專業且熟悉新聞事務，也熟稔新竹地區各項政治、人文、地理與城鄉發展等議題，學經歷豐富。

顏章聖表示，他階段性任務完成後離開市府，在明新科技大學任教一年半，加入縣府團隊後，將致力將竹縣的特色、活動充分讓鄉親了解，新聞處長的工作在於溝通和宣傳，扮演好溝通者的角色最重要 ，尤其針對年輕族群，要以年輕人的方式溝通，讓他們的子女在新竹家鄉順利成長。