桃園槽化線像機車停車格？ 黃瓊慧批：搶錢陷阱

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聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市捷運工程局在桃園區中正路施工，因槽化線間隔過大引發誤會，目前擺出三角錐避免民眾誤停，預計下午改善。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運工程局在桃園區中正路施工，因槽化線間隔過大引發誤會，目前擺出三角錐避免民眾誤停，預計下午改善。記者陳俊智／攝影

桃園捷運綠線工程進行潛盾機切刃齒更換區地盤改良作業，近日管制桃園區中正路（中正二街至中正三街）部分路段，但新畫的槽化線間隔過大，被民眾誤會成一整排的停車格，也引發民代批評；桃園市捷運工程局今出面解釋原因與道歉，允諾盡快解決問題。

桃園市捷工局為進行綠線G08景福宮站到G09中正力行站間的潛盾機切刃齒更換區地盤改良作業，本月13日針對中正路(中正二街至中正三街)實施交通管制，施工期間雙向各保留一車道通行，另為維持道路暢通，也取消部分路邊停車格改畫槽化線，但13日傍晚工程結束，槽化線間隔1.5公尺，反被民眾誤會成一整排的停車格。

槽化線間隔到今天早上仍維持原樣，路過民眾誤以為是停車格，但有發現間隔不及小轎車寬度，猜測是供重機停放；民進黨桃園市議員黃瓊慧表示自己13日至今不只一次看到汽車停在上面，直批「市府畫成這樣是想讓民眾被檢舉嗎」。

黃瓊慧表示，正常的槽化線間隔是30公分，工程現場標線怎麼看都超過1公尺，若是槽化線，間距明顯過大，如果是停車格，寬度又不足容納汽車，方向也與車型方向相反。

捷工局解釋，該位置確實是要畫設槽化線，但由於畫設作業來不及在當天下午5時前結束，考量繼續畫設可能影響下班車流，所以只畫了雛形，打算隔天再補線，怎料14、15日下雨無法作業。對於民眾困擾，很是抱歉，預計今天下午3時改善完畢。

桃園市捷運工程局在桃園區中正路施工，因槽化線間隔過大引發誤會，目前擺出三角錐避免民眾誤停，預計下午改善。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運工程局在桃園區中正路施工，因槽化線間隔過大引發誤會，目前擺出三角錐避免民眾誤停，預計下午改善。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運工程局在桃園區中正路施工，因槽化線間隔過大引發誤會，目前擺出三角錐避免民眾誤停，預計下午改善。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運工程局在桃園區中正路施工，因槽化線間隔過大引發誤會，目前擺出三角錐避免民眾誤停，預計下午改善。記者陳俊智／攝影

停車格 捷運 桃園 黃瓊慧

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