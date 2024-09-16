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新竹巨城路口車流大屢發生車禍 市府加入2標線改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
在近錦華街10巷的斑馬線，經常發生汽、機車未禮讓行人的情況，導致事故甚至行人受傷。記者黃羿馨／攝影
在近錦華街10巷的斑馬線，經常發生汽、機車未禮讓行人的情況，導致事故甚至行人受傷。記者黃羿馨／攝影

新竹市錦華街10巷與民權路口因鄰近Big City遠東巨城購物中心，經常因車流量大或汽、機車未禮讓行人而發生車禍。民進黨市議員鄭美娟屢次接獲陳情該路口有車禍事故，且經常聽見救護車聲響影響生活品質。新竹市交通處表示，將在該路段加入楔型標線、停止線等，透過視覺提醒駕駛人減速、停讓行人。

新竹人俗稱的「新竹巨城」是一座位於新竹市的大型購物中心，不論平假日人潮、車潮眾多，去年周年慶更創下80萬人潮、汽、機車超過20萬輛次，全年營收上看160億、較去年成長12%，再創營運新高峰，但也因車潮眾多，導致附近路口交通壅塞。

民進黨市議員鄭美娟指出，前陣子有民眾向她陳情，巨城附近的錦華街10巷及民權路上從巨城出口出來的汽、機車匯入民權路時，常常發生車禍，附近住戶也經常聽見救護車聲響，不僅影響附近居民生活品質，也對交通狀況感到很憂慮。

鄭美娟也邀集警察局、交通處以及巨城業者共同會勘，發現由於在近錦華街10巷的斑馬線，經常發生汽、機車未禮讓行人的情況，導致事故甚至行人受傷，加上假日巨城周邊車流量非常龐大，從巨城停車場駛出、匯入民權路的流量也大，目前僅有一位義交指揮交通，要指揮車流、又要顧及行人過斑馬線，恐負荷過載，對於義交和用路人來說，都是相當危險。

鄭美娟表示，交通處已研議在行穿線前後增加楔型標線，希望利用視覺讓駕駛放慢車速，提升駕駛意識、注意禮讓行人。與巨城協調後，業者也釋出善意，未來在例假日、國定假日，將會增派1名義交協助指揮交通，希望能提升大家的用路安全。

新竹市交通處表示，市府已派工在民權路行穿線前後增加楔型標線，透過視覺提醒駕駛人減速、注意及禮讓行人，也在錦華街10巷增加停止線，提醒巷道駕駛人進入幹道時，先停止確認左右無來車後，再進入幹道，以維護自身安全。

新竹市交通處也在錦華街10巷增加停止線，提醒巷道駕駛人進入幹道時，先停止確認左右無來車後，再進入幹道。記者黃羿馨／攝影
新竹市交通處也在錦華街10巷增加停止線，提醒巷道駕駛人進入幹道時，先停止確認左右無來車後，再進入幹道。記者黃羿馨／攝影
從巨城停車場駛出、匯入民權路的流量也大。記者黃羿馨／攝影
從巨城停車場駛出、匯入民權路的流量也大。記者黃羿馨／攝影
新竹市交通處表示，市府已派工在民權路行穿線前後增加楔型標線，透過視覺提醒駕駛人減速、注意及禮讓行人。記者黃羿馨／攝影
新竹市交通處表示，市府已派工在民權路行穿線前後增加楔型標線，透過視覺提醒駕駛人減速、注意及禮讓行人。記者黃羿馨／攝影

巨城 新竹 行人

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