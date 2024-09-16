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連3晚辦員工、志工中秋節烤肉 苗栗市長：我們是一家人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所今天晚上起3天在公所前廣場辦理員工、志工烤肉活動，看法見仁見智。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天晚上起3天在公所前廣場辦理員工、志工烤肉活動，看法見仁見智。記者范榮達／攝影

苗栗市公所今天晚上起3天在公所前廣場辦理員工、志工烤肉活動，看法見仁見智，市長余文忠強調烤肉希望營造「我們是一家人」的感覺，同時兼具行銷農特產品，及未婚聯誼作用，不排除將來中秋節擴大辦理封街烤肉。

市公所部分員工及志工坦言有被重視的感覺，認為他們不僅是工作的工具，中秋節烤肉有想到他們。不過，也有部分市民認為政府力推節能省碳，公所帶頭烤肉3天，社會觀感不佳。

苗栗市民代表會主席陳仁杰則表示，公所首度辦理員工中秋節烤肉活動，效果有待觀察，但要做好參加人員控管的工作，避免引起民怨，代表會全力監督公所推行有利鄉親的市政。

市公所今晚起3天辦理中秋節烤肉活動，參加對象分別是員工、志工及清潔隊員，預計席開40桌、20桌、20桌，余文忠說，公所運用原本就預算餐費的生日禮金等項目15萬元，另有宮廟、民意代表等贊助近50萬元，捐款進公所專戶專款專用，規畫中秋烤肉、表演節目等，慰勞員工平日工作的辛苦，打造一家人的感覺。

此外，苗栗縣副縣長邱俐俐也會偕同新加坡的外賓，參加今晚的中秋節活動，體驗烤肉文化，同時行銷貓裏紅茶等農特產品，另安排苗栗市兩大民間事業長春石油化學股份有限公司苗栗廠、大千綜合醫院未婚聯誼。

余文忠說，3天中秋烤肉活動限定員工、志工，及贊助單位人員，並要求員工及穿著今年風箏節的制服，凝聚一家人的感覺，中秋節是民俗重要傳統節日，也別具意義，公所收集相關意見，檢討評估將來中秋節封街烤肉可行性，拉近街坊鄰居人際距離。

中秋節 烤肉 苗栗市

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