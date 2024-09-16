快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區雪霧鬧舊產業道路在工人昨天最後碎石鋪底壓實搶通，今天起恢復車輛進出部落通行。圖／市府養工處提供
復興區雪霧鬧舊產業道路在工人昨天最後碎石鋪底壓實搶通，今天起恢復車輛進出部落通行。圖／市府養工處提供

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天發生坍方，交通中斷，造成近400居民及遊客一度受困，復興區公所及市府養工處緊急調度人力機具搶通舊產業道路，受困民眾順利下山，區公所及養工處今天上午表示，舊產業道路搶通至傍晚碎石鋪底壓實通車，今天起往返雪霧鬧部落進出恢復小車通行，該路整修後續將由市府與區公所開會討論。

大溪警分局表示，雪霧鬧聯外道路坍塌，交通中斷，警方昨天派員在台7線雪霧鬧隧道口的聯外道路口管制車輛進出，之後並派員協助雪霧鬧部落舊產業道路搶通後執交管及疏導進出車輛管制，今天起該舊路恢復部落進出車輛通行「沒有管制」。

復興區公所及市府養工處表示，雪霧鬧聯外道路中斷，區公所與養工處人力機具緊急搶修封閉近20年的舊產業道路，將路面高低差、鬆動路基搶修及填補碎石鋪底，再以機具夯實路基，昨天傍晚陸續恢復小車進出部落通行，疏散受困民眾，今天起舊產業道路恢復進出部落車輛，警方撤除交維管制，該路後續將由市府與區公所開會及會勘討論。

復興區雪霧鬧舊產業道路碎石鋪底壓實搶通，今天起恢復車輛進出部落通行。圖／市府養工處提供
復興區雪霧鬧舊產業道路碎石鋪底壓實搶通，今天起恢復車輛進出部落通行。圖／市府養工處提供
復興區雪霧鬧舊產業道路碎石鋪底壓實搶通，今天起恢復車輛進出部落通行。圖／市府養工處提供
復興區雪霧鬧舊產業道路碎石鋪底壓實搶通，今天起恢復車輛進出部落通行。圖／市府養工處提供

交通管制 人力 桃園

延伸閱讀

不滿按喇叭！桃園男暴怒路中央球棒砸車 貨車駕駛受傷

可以回家了！復興雪霧鬧部落替代道路提前搶通 旅客陸續下山

影／土石突然崩塌！雪霧鬧聯外道坍塌百米 只能搶通廢棄舊路恢復交通

搶修桃園雪霧鬧聯外道路 市府：下午5點前清通舊路供車行

相關新聞

桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天發生坍方，交通中斷，造成近400居民及遊客一度受困，復興區公所及市府養工處緊急調度人力機...

新竹巨城路口車流大屢發生車禍 市府加入2標線改善

新竹市錦華街10巷與民權路口因鄰近Big City遠東巨城購物中心，經常因車流量大或汽、機車未禮讓行人而發生車禍。民進黨...

連3晚辦員工、志工中秋節烤肉 苗栗市長：我們是一家人

苗栗市公所今天晚上起3天在公所前廣場辦理員工、志工烤肉活動，看法見仁見智，市長余文忠強調烤肉希望營造「我們是一家人」的感...

竹市幼兒園 市府9月起巡迴健檢塗氟

新竹市衛生局調查全市幼兒園1.1萬名學生牙齒健康狀況，其中28.5%有蛀牙情形，而且幼童年齡愈大，蛀牙人數愈多，為了改善...

張善政訪貝里斯晤總理 交流氣候變遷農業技術

桃園市長張善政近日率團出訪，在台灣時間13日深夜與邦交國貝里斯總理布里仙紐會面，雙方在氣候變遷、科技產業、農業加工與觀光...

桃園雪霧鬧聯外道崩塌 急搶通廢棄舊路

桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路驚傳坍方，昨對外交通一度中斷，300多名旅客與居民如困孤島，市府急派人員機具搶通荒廢多年舊路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。