桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天發生坍方，交通中斷，造成近400居民及遊客一度受困，復興區公所及市府養工處緊急調度人力機具搶通舊產業道路，受困民眾順利下山，區公所及養工處今天上午表示，舊產業道路搶通至傍晚碎石鋪底壓實通車，今天起往返雪霧鬧部落進出恢復小車通行，該路整修後續將由市府與區公所開會討論。

大溪警分局表示，雪霧鬧聯外道路坍塌，交通中斷，警方昨天派員在台7線雪霧鬧隧道口的聯外道路口管制車輛進出，之後並派員協助雪霧鬧部落舊產業道路搶通後執交管及疏導進出車輛管制，今天起該舊路恢復部落進出車輛通行「沒有管制」。