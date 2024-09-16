聽新聞
0:00 / 0:00
桃園雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 今起恢復小車通行
桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨天發生坍方，交通中斷，造成近400居民及遊客一度受困，復興區公所及市府養工處緊急調度人力機具搶通舊產業道路，受困民眾順利下山，區公所及養工處今天上午表示，舊產業道路搶通至傍晚碎石鋪底壓實通車，今天起往返雪霧鬧部落進出恢復小車通行，該路整修後續將由市府與區公所開會討論。
大溪警分局表示，雪霧鬧聯外道路坍塌，交通中斷，警方昨天派員在台7線雪霧鬧隧道口的聯外道路口管制車輛進出，之後並派員協助雪霧鬧部落舊產業道路搶通後執交管及疏導進出車輛管制，今天起該舊路恢復部落進出車輛通行「沒有管制」。
復興區公所及市府養工處表示，雪霧鬧聯外道路中斷，區公所與養工處人力機具緊急搶修封閉近20年的舊產業道路，將路面高低差、鬆動路基搶修及填補碎石鋪底，再以機具夯實路基，昨天傍晚陸續恢復小車進出部落通行，疏散受困民眾，今天起舊產業道路恢復進出部落車輛，警方撤除交維管制，該路後續將由市府與區公所開會及會勘討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言