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竹客苗栗線換手 老少搶搭末班車

聯合報／ 記者范榮達黃羿馨／連線報導

新竹客運全面退出苗栗縣公車營運，昨最後一天行駛，5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）上午班車滿載50多名乘客，7年1班的徐政男特別帶著就讀苗栗高中時期的公車月票根，與家人一同來搭車，因為充滿了成長回憶。

記錄歷史性一刻，同時回憶搭車點滴，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起昨天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，上午8時50分搭竹客5658來回銅鑼火車站、老雞隆，火車站前一早就聚集30多人，從6歲幼童至85歲長者都有，彷彿回到早年場景。

竹客開進火車站，現場響起熱烈掌聲，74歲邱老太太從國小4年級開始搭竹客到銅鑼市區上學，後來嫁到市區，搭公車逾一甲子，最後一天一定要來搭。

徐政男說，從小搭竹客搭到大，他保留1997年9月就讀苗中時月票票根，因是成長軌跡與回憶，因此一家人來搭車最後巡禮。

一疊竹客公車票根秀出來，現場一片驚嘆聲，「真的是歷史軌跡」、「太扯了」，大夥搶著拍照留念，徐政男說，票根有紀念價值，他要裱背起來。

竹客在苗栗縣12條公車路線，今起亦捷科際整合公司全面接手，行駛動線與停靠站位均相同，現階段比照原竹客服務班次。

新竹客運不敵大環境變遷，爆出長期虧損，2022年3月31日竹客申請54條路線屆期不續營，路線遍及桃竹苗，其中12條路線包括新埔、竹東、湖口、關西、新豐、芎林等路線，由各鄉鎮幸福巴士計畫接駛；9月1日竹東地區的9條路線，由捷乘客運取得其中7條路線經營權，但還有2條路線仍在尋覓接續營運方式。至於新竹市區公車路線不受影響。

公車 新竹 火車站

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