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張善政訪貝里斯晤總理 交流氣候變遷農業技術

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政（左）與貝里斯總理布里仙紐（右）會面。圖／桃園市府提供
桃園市長張善政（左）與貝里斯總理布里仙紐（右）會面。圖／桃園市府提供

桃園市長張善政近日率團出訪，在台灣時間13日深夜與邦交國貝里斯總理布里仙紐會面，雙方在氣候變遷、科技產業、農業加工與觀光發展多有交流；布里仙紐指出，面對氣候變遷的挑戰，希望學習台灣科技技術，協助農民解決天災問題。張善政也承諾，未來會以台灣的科技長處協助貝國。

台貝建交將滿35周年，桃園市與貝里斯橘道鎮今年5月締結為姊妹市。張善政先後與布里仙紐、橘道鎮市長Ladrick Sheppard會面，途中也前往我駐貝大使館所在的「台灣街」拍照留念。

「去過的城市不計其數，我的心情從未如此感動過。」張善政說，台灣街是貝里斯政府為感念台灣的協助而特地改名；站在大使館前方，看見中華民國國旗飄揚，也讓他想起貝國人民的友善與熱情。

市府團隊與貝里斯政府在會談中討論氣候變遷、農業發展等議題，針對貝國需求，張善政允諾協助，也說貝里斯人民友善好客，期盼未來有機會再訪，強化雙邊各領域合作。

張善政也提到，橘道鎮是英語及西語的良好學習環境，桃園市每年暑假都有舉辦國際夏令營，未來可探尋合作契機；此外，橘道鎮的LAMANAI擁有貝里斯最大的馬雅遺跡，當地對於原生態環境的保護和對本土語言的重視，都值得桃園借鏡。

張善政 貝里斯

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