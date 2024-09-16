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竹市幼兒園 市府9月起巡迴健檢塗氟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市衛生局去年調查全市1.1萬名幼兒園學生，其中28.5%有蛀牙情況。圖／竹市府提供
新竹市衛生局去年調查全市1.1萬名幼兒園學生，其中28.5%有蛀牙情況。圖／竹市府提供

新竹市衛生局調查全市幼兒園1.1萬名學生牙齒健康狀況，其中28.5%有蛀牙情形，而且幼童年齡愈大，蛀牙人數愈多，為了改善情況，市府與牙醫師公會合作，9月起巡迴各幼兒園做牙齒健檢與塗氟；桃竹苗目前僅竹縣未有全面性巡迴健檢，但當地衛生局強調「不能缺席」，今天將開會研議普及。

新竹市衛生局長陳厚全指出，2023年竹市0至未滿6歲牙齒塗氟利用率為85.13%，雖高於全國平均77.11%，但全市幼兒園4歲學生蛀牙發生率為31.24%，5歲學生蛀牙發生率為36.36%，仍有持續預防必要，目前特約醫療牙醫院所提供兒童牙齒塗氟補助為每半年1次，弱勢族群每3個月1次。

牙醫師公會理事長藍鴻文表示，幼童乳牙與未來恆牙生長息息相關，若發生蛀牙沒進一步處理，或嚴重侵入牙髓腔，可能會導致感染、發炎風險，影響未來恆牙排列。讓幼兒定期檢查牙齒及塗氟，除發現有無蛀牙外，也能確認牙齒有無刷乾淨。

新竹縣衛生局表示，竹縣目前僅北榮新竹分院提供偏鄉幼兒園到校塗氟服務，其餘宣導請家長到指定牙科診所塗氟，未有全面性巡迴健檢，今天將開會研議普及。

牙齒 蛀牙 衛生局

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竹市幼兒園學童齲齒占28.5% 市府辦理巡迴健檢塗氟

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