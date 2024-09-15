亦捷科際接手竹客苗栗12條路線 監理所會監督如質服務

亦捷科際整合公司明天將全面接手新竹客運12條公車營運路線，新竹監理所今天強調亦捷科際人、車都已到位，營運初期將派員到場站了解，監督如質提供客運服務。

竹客在苗栗12條路線，其中2條路線今年7月26日起，亦捷科際代駛2條路線，9月16日再接手行駛其他10條路線，新竹監理所指出，亦捷科際的車子及駕駛員招募都已到位，初步了解部分還是沿用竹客車子及駕駛員，站場現勘也沒有問題，亦捷科際上路初期，監理所將會派員了解實際運作的狀況。

新竹監理所表示，12條路線雖大部分過去幾年都在虧損狀況，但設算的公路客運每車公里成本，去年5月從41.325元，調高到45.851元，政府會依公式補貼虧損， 是亦捷科際接手評估的因素之一，行駛動線與停靠站位均與原本竹客路線相同，現階段比照原竹客服務班次，時刻表及無障礙班次服務，可至公路客運即時動態資訊網，或下載ibus app查詢。