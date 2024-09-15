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高鐵桃園站試辦外送專用停車30分免費 11月啟用解亂象
桃園市中壢區青埔高鐵桃園站旅客及接送車輛多，站內餐飲店常被點餐，外送員外送抱怨機車接送區小，無奈違規停車被開單，立委魯明哲邀市府交通局、高鐵公司等單位會勘決定，該站區增設外送機車臨時停等區，試辦全市第1處外送員專用停車格前30分鐘免費停車，預計11月底前啟用，改善交通亂象。
立委魯明哲服務處接獲外送員反映，外送員經常至桃園高鐵站餐廳取餐外送，原高鐵桃園站規畫機車接送區不敷使用，沒有合法安心等待取餐區塊，現有黃線區臨停3分鐘，外送員等餐至少5 分鐘，擔心違規開單，只好將機車停在圓型車道上，希望站區增設外送員取餐等待區。魯明哲日前邀集高鐵、市府交通局及中壢警方會勘改善。
魯明哲表示，桃園高鐵站區旅客、車輛多，區內有汽機車接送區不使用，又有黃線臨停3分鐘限制，沒有外送員停車友善空間，外送員違規臨停，來回等待取餐，影響周邊交通及行人通行，他建議在高鐵桃園站機車第2接送區旁，增設6個外送機車臨時停等區，採前30分鐘不收費，後續累進費率計算，避免長期佔用，降低交通亂象。
交通局表示，高鐵桃園站8號出口對向有50個機車停車格，該站常有外送員取餐，機車停車位不足，部分外送員直接將機車停在車道取餐，影響站區車流，該局過去防疫期間曾規畫外送機車臨停前30分鐘免費，停車格民眾機車共用，將在高鐵站近8號出口，試辦規畫6格外送員專用機車停車格，採前30分鐘免費，之後累進費率計費，預計最快11月啟用，試辦期3到6個月，再視成效檢討。
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