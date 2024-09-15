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悠遊台6黃金線 公館鄉66家業者串聯推3條遊程

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉悠遊台6黃金線計畫，推出3條3條適合自由行的深度旅遊路線，縣長鍾東錦等人今天肯定帶動觀光相關產業發展。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉悠遊台6黃金線計畫，推出3條3條適合自由行的深度旅遊路線，縣長鍾東錦等人今天肯定帶動觀光相關產業發展。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉文化、農業資源豐沛，橫貫全鄉的台6線觀光相關產業鼎盛一時，鄉公所今年整合28家店家、38家旅宿業者，推出悠遊台6黃金線計畫，規畫3條適合自由行的深度旅遊路線，希望再現台6線榮景。

公館鄉條件得天獨厚，有「陶瓷之鄉」、「福菜故鄉」之稱，紅棗、芋頭及柿子、稻作等農特產更是有名氣，台72線2001年通車後，台6線沿途觀光產業逐漸沒落，鄉長何在鑫爭取農業部農村發展及水土保持署挹注300萬元經費補助，推出悠遊台6黃金線計畫。

何在鑫指出，希望以台6線為主要中心，盤點66家業者異業結盟，整合陶藝、農特產品、文創商品、旅宿業、景觀、信仰中心，發展3條自由行的深度旅遊路線，詳情可至公館鄉公所臉書粉絲專頁，或上班時間037-256600洽詢。

其中，紫色路線結合苗栗特色館、茅鄉炭坊、旋轉陶器、苗栗縣陶藝協會、拾藝設計工作室、葉慧美陶工坊、林惠貞工作室、五穀文化村、八塗文創、阿煥伯、思陋工坊。

藍色路線結合馬郭芋頭園、靛花青工坊、喜妹娜哇稻草藝品館、東億陶資廠、紅棗食府、穿龍豆腐坊、天福農場、蜜鄉養蜂園、玉順紅棗園、巧軒餐館、陶園；此外，粉紅色路線結合郭家莊醬園、福瑄食品、蘭庭甜點舖、清窯工作室。

悠遊台6黃金線計畫今天在9月15日於苗栗特色館辦理樂陶陶產業活動，鍾東錦、立委邱鎮軍及何在鑫等人到場，鍾東錦表示，公館鄉台灣中油公司出磺坑礦場南北寮宿舍已整修完畢，出磺坑是亞洲第一口油氣井發現地，加上對面推動中客家文學花園案，持續增添旅遊亮點。

苗栗縣公館鄉悠遊台6黃金線計畫，推出3條3條適合自由行的深度旅遊路線，縣長鍾東錦等人今天肯定帶動觀光相關產業發展。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉悠遊台6黃金線計畫，推出3條3條適合自由行的深度旅遊路線，縣長鍾東錦等人今天肯定帶動觀光相關產業發展。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 黃金

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