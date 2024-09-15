悠遊台6黃金線 公館鄉66家業者串聯推3條遊程

苗栗縣公館鄉文化、農業資源豐沛，橫貫全鄉的台6線觀光相關產業鼎盛一時，鄉公所今年整合28家店家、38家旅宿業者，推出悠遊台6黃金線計畫，規畫3條適合自由行的深度旅遊路線，希望再現台6線榮景。

公館鄉條件得天獨厚，有「陶瓷之鄉」、「福菜故鄉」之稱，紅棗、芋頭及柿子、稻作等農特產更是有名氣，台72線2001年通車後，台6線沿途觀光產業逐漸沒落，鄉長何在鑫爭取農業部農村發展及水土保持署挹注300萬元經費補助，推出悠遊台6黃金線計畫。

何在鑫指出，希望以台6線為主要中心，盤點66家業者異業結盟，整合陶藝、農特產品、文創商品、旅宿業、景觀、信仰中心，發展3條自由行的深度旅遊路線，詳情可至公館鄉公所臉書粉絲專頁，或上班時間037-256600洽詢。

其中，紫色路線結合苗栗特色館、茅鄉炭坊、旋轉陶器、苗栗縣陶藝協會、拾藝設計工作室、葉慧美陶工坊、林惠貞工作室、五穀文化村、八塗文創、阿煥伯、思陋工坊。

藍色路線結合馬郭芋頭園、靛花青工坊、喜妹娜哇稻草藝品館、東億陶資廠、紅棗食府、穿龍豆腐坊、天福農場、蜜鄉養蜂園、玉順紅棗園、巧軒餐館、陶園；此外，粉紅色路線結合郭家莊醬園、福瑄食品、蘭庭甜點舖、清窯工作室。