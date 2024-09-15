今年地震頻傳！桃園龜山消防宣導防震、闖關拿好禮

今年地震頻傳，尤其0403花蓮大地震桃園震度達5弱，全台灣都感受到將近1分鐘的明顯搖晃，桃園市龜山消防分隊今在龜山區陸光第一河濱公園天幕廣場，舉辦社區防震防火宣導活動。

今上午體驗活動，包括「趴下掩護穩住」模擬地震時就地尋找穩固設施避難，學習「趴下、掩護、穩住」的地震保命3步驟；「避難包在我身上」則是介紹防震避難包內容物及實際用處，藉此宣導民眾加深防震觀念，以備不時之需；「居家防火有一套」利用套圈圈的遊戲來引導民眾有關避難逃生知識，並宣導「小火快逃，濃煙關門」的重要性。