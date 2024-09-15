今年地震頻傳！桃園龜山消防宣導防震、闖關拿好禮
今年地震頻傳，尤其0403花蓮大地震桃園震度達5弱，全台灣都感受到將近1分鐘的明顯搖晃，桃園市龜山消防分隊今在龜山區陸光第一河濱公園天幕廣場，舉辦社區防震防火宣導活動。
今上午體驗活動，包括「趴下掩護穩住」模擬地震時就地尋找穩固設施避難，學習「趴下、掩護、穩住」的地震保命3步驟；「避難包在我身上」則是介紹防震避難包內容物及實際用處，藉此宣導民眾加深防震觀念，以備不時之需；「居家防火有一套」利用套圈圈的遊戲來引導民眾有關避難逃生知識，並宣導「小火快逃，濃煙關門」的重要性。
另外還有「妙手回春」著重於急救技能的學習，消防員親自示範並教導心肺復甦術，讓民眾學會如何在緊急情況下施以援手，成為生命的守護者；「沖脫泡蓋送」由兒童燒燙傷關懷協會教導民眾遇到燒燙傷時，立即沖水的重要性及患處正確的護理；「超COOL消防員」則是讓大小朋友穿上消防衣拿上消防人員救災器材，體驗一日消防員；及區公所「防災業務專區」，讓民眾學習防震防火等知識外，也可以闖關拿獎品。
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