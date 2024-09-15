快訊

一代武打巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強食道癌病逝 享壽73歲

熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

今年地震頻傳！桃園龜山消防宣導防震、闖關拿好禮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
活動關卡「妙手回春」著重於急救技能的學習，消防員親自示範並教導心肺復甦術，讓民眾學會如何在緊急情況下施以援手。圖／龜山消防分隊提供
活動關卡「妙手回春」著重於急救技能的學習，消防員親自示範並教導心肺復甦術，讓民眾學會如何在緊急情況下施以援手。圖／龜山消防分隊提供

今年地震頻傳，尤其0403花蓮大地震桃園震度達5弱，全台灣都感受到將近1分鐘的明顯搖晃，桃園市龜山消防分隊今在龜山區陸光第一河濱公園天幕廣場，舉辦社區防震防火宣導活動。

今上午體驗活動，包括「趴下掩護穩住」模擬地震時就地尋找穩固設施避難，學習「趴下、掩護、穩住」的地震保命3步驟；「避難包在我身上」則是介紹防震避難包內容物及實際用處，藉此宣導民眾加深防震觀念，以備不時之需；「居家防火有一套」利用套圈圈的遊戲來引導民眾有關避難逃生知識，並宣導「小火快逃，濃煙關門」的重要性。

另外還有「妙手回春」著重於急救技能的學習，消防員親自示範並教導心肺復甦術，讓民眾學會如何在緊急情況下施以援手，成為生命的守護者；「沖脫泡蓋送」由兒童燒燙傷關懷協會教導民眾遇到燒燙傷時，立即沖水的重要性及患處正確的護理；「超COOL消防員」則是讓大小朋友穿上消防衣拿上消防人員救災器材，體驗一日消防員；及區公所「防災業務專區」，讓民眾學習防震防火等知識外，也可以闖關拿獎品。

今上午防震防火宣導活動吸引大批民眾前往參與，現場設計許多活動關卡讓民眾體驗，大小朋友玩得不亦樂乎。圖／龜山消防分隊提供
今上午防震防火宣導活動吸引大批民眾前往參與，現場設計許多活動關卡讓民眾體驗，大小朋友玩得不亦樂乎。圖／龜山消防分隊提供
活動關卡「避難包在我身上」介紹防震避難包內容物及實際用處，藉此宣導民眾加深防震觀念，以備不時之需。圖／龜山消防分隊提供
活動關卡「避難包在我身上」介紹防震避難包內容物及實際用處，藉此宣導民眾加深防震觀念，以備不時之需。圖／龜山消防分隊提供
今上午防震防火宣導活動吸引大批民眾前往參與，現場設計許多活動關卡讓民眾體驗，大小朋友玩得不亦樂乎。圖／龜山消防分隊提供
今上午防震防火宣導活動吸引大批民眾前往參與，現場設計許多活動關卡讓民眾體驗，大小朋友玩得不亦樂乎。圖／龜山消防分隊提供
桃園市龜山消防分隊今在龜山區陸光第一河濱公園天幕廣場舉辦社區防震防火宣導活動，以防震防火相關知識為主軸，並結合一系列的防災知識闖關關卡。圖／龜山消防分隊提供
桃園市龜山消防分隊今在龜山區陸光第一河濱公園天幕廣場舉辦社區防震防火宣導活動，以防震防火相關知識為主軸，並結合一系列的防災知識闖關關卡。圖／龜山消防分隊提供

0403花蓮大地震 桃園 消防員

延伸閱讀

赤腹鷹過境桃園 會稽國中百名師生賞鷹驚嘆連連

陸男偷渡靠岸打119求救 新北消防驚：你是游泳過來？

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

揮別後巷髒臭免受罰 桃園龜山免費接汙水管

相關新聞

搶修桃園雪霧鬧聯外道路 市府：下午5點前清通舊路供車行

桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今天上午傳坍方，大量土石阻斷居民與觀光客下山的路，約300人受困；桃園市政府養工處已出動機...

高鐵桃園站試辦外送專用停車30分免費 11月啟用解亂象

桃園市中壢區青埔高鐵桃園站旅客及接送車輛多，站內餐飲店常被點餐，外送員外送抱怨機車接送區小，無奈違規停車被開單，立委魯明...

桃園復興雪霧鬧道路鋼橋坍塌396人受困 替代路下午搶通

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今天早上突然落石坍方中斷，連帶雪霧鬧鋼橋坍塌，人車無法通行，復興區公所及消防局119據報緊急動...

親訪邦交國貝里斯總理 張善政：盼深化台貝友誼

桃園市長張善政率團訪問我邦交國貝里斯，當地時間13日上午在駐貝里斯大使徐儷文、桃園市政府副秘書長金志聿的陪同下，與貝里斯...

新竹客運苗栗公車營運熄燈 最後一天滿載回憶與不捨

新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）今天上午班車滿載50多名乘客，7年1班的徐政男特別帶...

桃園大廟與周遭舊城全面改造 工期近5個月出入人車要當心

桃園市都市發展局推動舊城再生「雙城人本環境旗艦改造計畫」，近1年協調，18日將進行桃園區景福宮周邊人行環境改善工程，拓寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。