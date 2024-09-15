快訊

陸男偷渡闖台出發日是毛澤東忌日 名字暗藏玄機撞名「這號人物」

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

玩遊戲被主持人鹹豬手「伸進內衣揉胸」 阿諾委屈請辭被誤會公主病

9月指定日秋遊六福莊2000有找 全新非洲探險遊島登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
除了室內放瘋景點，六福莊館內還提供羊駝、狐獴、福豚等各種療癒動物互動體驗。圖／六福莊提供
除了室內放瘋景點，六福莊館內還提供羊駝、狐獴、福豚等各種療癒動物互動體驗。圖／六福莊提供

中秋節即將到來，象徵涼爽秋日來臨，新竹縣關西六福莊推出限時「CHILL遊好時光」住房專案，即日起至10月1日，3人入住剛果藍天客房，專案價只要5999 起，含活力早餐3客、全新非洲探險遊島體驗3人，9月指定日入住每人下殺2000元有找，現在下訂再享旺日、假日入住只需加半價加碼優惠，讓周末出遊荷包不再有壓力，整個9月都是一同秋遊的絕佳日子。

關西六福莊指出，9月入住關西六福莊，搶先嘗鮮全新親子友善室內設施「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造63坪室內挑高空間，提供多達8項特色親子互動設施，包含全台唯一夢幻三滑道「魔幻瀑布」、挑高4.2米超高螺旋瀑布滑梯「地心探險」、快速通過懸空的編織繩網「冒險樹屋」高塔。

此外，還有透過克服各類障礙關卡鍛鍊孩童肌肉、體能的「部落小勇士」，挑戰在沙漠中尋找綠洲的大冒險，眾多特色設施讓3歲孩童到12歲學童皆可在此訓練感官刺激、盡情的放電玩耍，現在入住「CHILL遊好時光」專案，每房即贈「非洲探險遊戲島」2日入場券3張，在整個住房期間皆可無限制次數進入遊戲室、不限時暢玩8項主題設施。

除了室內放瘋景點，六福莊館內還提供羊駝、狐獴、福豚等各種療癒動物互動體驗，「CHILL遊好時光」優惠即日起至10月1日止，即刻訂房搶先體驗新竹全新親子最夯設施。

全新親子友善室內設施「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造63坪室內挑高空間，提供多達8項特色親子互動設施，包含全台唯一夢幻三滑道「魔幻瀑布」。圖／六福莊提供
全新親子友善室內設施「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造63坪室內挑高空間，提供多達8項特色親子互動設施，包含全台唯一夢幻三滑道「魔幻瀑布」。圖／六福莊提供
全新親子友善室內設施「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造63坪室內挑高空間，提供多達8項特色親子互動設施。圖／六福莊提供
全新親子友善室內設施「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造63坪室內挑高空間，提供多達8項特色親子互動設施。圖／六福莊提供
新竹縣關西六福莊推出限時「CHILL遊好時光」住房專案，9月指定日入住每人下殺2000元有找。圖／六福莊提供
新竹縣關西六福莊推出限時「CHILL遊好時光」住房專案，9月指定日入住每人下殺2000元有找。圖／六福莊提供

新竹 親子 非洲

延伸閱讀

盼修復關係 美國支持聯合國安理會新增2非洲常任理事國

大猩猩懂藥！研究揭「草藥療傷」有效 可殺人類超級細菌

美俄傭兵戰場在非洲 當地人不堪其擾

台日攜手拓非洲商機 貿協黃志芳領軍埃及搶先鋒

相關新聞

搶修桃園雪霧鬧聯外道路 市府：下午5點前清通舊路供車行

桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今天上午傳坍方，大量土石阻斷居民與觀光客下山的路，約300人受困；桃園市政府養工處已出動機...

桃園復興雪霧鬧道路鋼橋坍塌396人受困 替代路下午搶通

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今天早上突然落石坍方中斷，連帶雪霧鬧鋼橋坍塌，人車無法通行，復興區公所及消防局119據報緊急動...

親訪邦交國貝里斯總理 張善政：盼深化台貝友誼

桃園市長張善政率團訪問我邦交國貝里斯，當地時間13日上午在駐貝里斯大使徐儷文、桃園市政府副秘書長金志聿的陪同下，與貝里斯...

新竹客運苗栗公車營運熄燈 最後一天滿載回憶與不捨

新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）今天上午班車滿載50多名乘客，7年1班的徐政男特別帶...

桃園大廟與周遭舊城全面改造 工期近5個月出入人車要當心

桃園市都市發展局推動舊城再生「雙城人本環境旗艦改造計畫」，近1年協調，18日將進行桃園區景福宮周邊人行環境改善工程，拓寬...

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今天早上7時24分突然坍方中斷，消防局119、復興區公所據報緊急動員處理，復興區長蘇佐璽表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。