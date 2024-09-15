9月指定日秋遊六福莊2000有找 全新非洲探險遊島登場
中秋節即將到來，象徵涼爽秋日來臨，新竹縣關西六福莊推出限時「CHILL遊好時光」住房專案，即日起至10月1日，3人入住剛果藍天客房，專案價只要5999 起，含活力早餐3客、全新非洲探險遊島體驗3人，9月指定日入住每人下殺2000元有找，現在下訂再享旺日、假日入住只需加半價加碼優惠，讓周末出遊荷包不再有壓力，整個9月都是一同秋遊的絕佳日子。
關西六福莊指出，9月入住關西六福莊，搶先嘗鮮全新親子友善室內設施「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造63坪室內挑高空間，提供多達8項特色親子互動設施，包含全台唯一夢幻三滑道「魔幻瀑布」、挑高4.2米超高螺旋瀑布滑梯「地心探險」、快速通過懸空的編織繩網「冒險樹屋」高塔。
此外，還有透過克服各類障礙關卡鍛鍊孩童肌肉、體能的「部落小勇士」，挑戰在沙漠中尋找綠洲的大冒險，眾多特色設施讓3歲孩童到12歲學童皆可在此訓練感官刺激、盡情的放電玩耍，現在入住「CHILL遊好時光」專案，每房即贈「非洲探險遊戲島」2日入場券3張，在整個住房期間皆可無限制次數進入遊戲室、不限時暢玩8項主題設施。
除了室內放瘋景點，六福莊館內還提供羊駝、狐獴、福豚等各種療癒動物互動體驗，「CHILL遊好時光」優惠即日起至10月1日止，即刻訂房搶先體驗新竹全新親子最夯設施。
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