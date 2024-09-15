毛孩用品、鍋碗瓢盆都可賣 竹市最後2場免廢市集登場

為鼓勵大家分享家中閒置物品，新竹市政府舉辦免廢市集，提供平台讓民眾處理家中多餘物品，今年最後2場「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」將於9月21日及10月19日下午1時30分至5時30分，在大湳雅公園走道兩側舉行，主題分別為「毛孩寵愛篇」和「鍋碗瓢盆篇」，歡迎市民參與，在綠意盎然的公園中擺攤，享受音樂及尋寶的樂趣。

新竹市環保局長江盛任指出，今年3月23日和4月20日的2場市集吸引約3500位市民參與，設有344個攤位，共分享物件1萬572件，維修電器49件，活動中張女士帶來廚具和寵物玩具，希望能找到惜物的新主人，湊巧剛搬到竹市的年輕媽媽，正好在尋找嬰兒餐具和寵物玩具，張女士提供物品，並熱心與她分享使用建議。

年輕媽媽則表示，免廢市集不僅可滿足需求，也讓她感受到社區的溫暖支持。張女士則認為，物品能夠繼續在新家庭中使用，發揮最大功用，讓她感受到助人的快樂。

環保局說明，9月21日及10月19日為今年度的最後2場市集活動，市民朋友們請把握機會，攜帶整理出的物品，自備野餐墊參與，活動不需事先報名，前30個攤位將獲得派對餐飲一份，攤主可至市集服務台領取圍裙，活動後需歸還。