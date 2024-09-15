快訊

陸男駕橡皮艇直闖林口海岸背景曝光 他「1說詞」有矛盾…海巡人員疑惑

肥胖讓雄性禿更早報到 醫曝男性及女性可治療的臨界點在何時

超大停車格！他嗨喊「能買到是天選之人」 一票人卻搖頭：有兩大風險

毛孩用品、鍋碗瓢盆都可賣 竹市最後2場免廢市集登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
9月21日及10月19日為今年度的最後2場免廢市集活動，活動不需事先報名，自備野餐墊即可參與，前30個攤位將獲得派對餐飲一份。圖／新竹市政府提供
9月21日及10月19日為今年度的最後2場免廢市集活動，活動不需事先報名，自備野餐墊即可參與，前30個攤位將獲得派對餐飲一份。圖／新竹市政府提供

為鼓勵大家分享家中閒置物品，新竹市政府舉辦免廢市集，提供平台讓民眾處理家中多餘物品，今年最後2場「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」將於9月21日及10月19日下午1時30分至5時30分，在大湳雅公園走道兩側舉行，主題分別為「毛孩寵愛篇」和「鍋碗瓢盆篇」，歡迎市民參與，在綠意盎然的公園中擺攤，享受音樂及尋寶的樂趣。

新竹市環保局長江盛任指出，今年3月23日和4月20日的2場市集吸引約3500位市民參與，設有344個攤位，共分享物件1萬572件，維修電器49件，活動中張女士帶來廚具和寵物玩具，希望能找到惜物的新主人，湊巧剛搬到竹市的年輕媽媽，正好在尋找嬰兒餐具和寵物玩具，張女士提供物品，並熱心與她分享使用建議。

年輕媽媽則表示，免廢市集不僅可滿足需求，也讓她感受到社區的溫暖支持。張女士則認為，物品能夠繼續在新家庭中使用，發揮最大功用，讓她感受到助人的快樂。

環保局說明，9月21日及10月19日為今年度的最後2場市集活動，市民朋友們請把握機會，攜帶整理出的物品，自備野餐墊參與，活動不需事先報名，前30個攤位將獲得派對餐飲一份，攤主可至市集服務台領取圍裙，活動後需歸還。

此外，廣受歡迎的「維修聊天室」也將在市集期間提供服務。環保局也提醒，市集日期可能會因天氣等因素而調整，市民可透過新竹市環境保護局資源回收網 ( https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/ )，掌握最新資訊。

廣受歡迎的「維修聊天室」，也將在市集期間提供電器維修服務。圖／新竹市政府提供
廣受歡迎的「維修聊天室」，也將在市集期間提供電器維修服務。圖／新竹市政府提供
為鼓勵大家分享家中閒置物品，新竹市政府舉辦免廢市集，提供平台讓民眾處理家中多餘物品。圖／新竹市政府提供
為鼓勵大家分享家中閒置物品，新竹市政府舉辦免廢市集，提供平台讓民眾處理家中多餘物品。圖／新竹市政府提供

寵物 新竹 環保局長

延伸閱讀

竹市幼兒園學童齲齒占28.5% 市府辦理巡迴健檢塗氟

竹市光武國中3天畢旅不帶手機 學生專心感受旅行

管線汰換 竹市北區多個里停水13天每日6小時

竹苗國中會考改計分方式 竹市教育局解答何為5級7積點

相關新聞

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今天早上7時24分突然坍方中斷，消防局119、復興區公所據報緊急動員處理，復興區長蘇佐璽表示，...

搶修桃園雪霧鬧聯外道路 市府：下午5點前清通舊路供車行

桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今天上午傳坍方，大量土石阻斷居民與觀光客下山的路，約300人受困；桃園市政府養工處已出動機...

桃園復興雪霧鬧道路鋼橋坍塌396人受困 替代路下午搶通

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今天早上突然落石坍方中斷，連帶雪霧鬧鋼橋坍塌，人車無法通行，復興區公所及消防局119據報緊急動...

桃園大廟與周遭舊城全面改造 工期近5個月出入人車要當心

桃園市都市發展局推動舊城再生「雙城人本環境旗艦改造計畫」，近1年協調，18日將進行桃園區景福宮周邊人行環境改善工程，拓寬...

親訪邦交國貝里斯總理 張善政：盼深化台貝友誼

桃園市長張善政率團訪問我邦交國貝里斯，當地時間13日上午在駐貝里斯大使徐儷文、桃園市政府副秘書長金志聿的陪同下，與貝里斯...

新竹客運苗栗公車營運熄燈 最後一天滿載回憶與不捨

新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）今天上午班車滿載50多名乘客，7年1班的徐政男特別帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。