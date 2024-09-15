追逐九降風 新竹縣府打造6農村3路線深度旅遊

為讓旅客深度體驗新竹縣農村特色與魅力，新竹縣政府今年度於竹北、寶山、新埔3個鄉鎮市，結合共6處農村社區與休閒農業區合作推出3條深度農遊路線，以追逐新竹特色九降風為主題，即日起開放報名，邀請全國旅客來竹縣深入在地瞭解農村產業、歷史與人文風貌。

新竹縣農業處指出，3條農遊體驗路線特色分別為「竹北逐風｜親訪海田日記，直擊新港農漁風光」，跟著石斑魚達人體驗友善搏魚，與石斑魚進行海陸拔河，並深入瞭解討海人午食文化，品嘗特色漁夫餐；探究大眉地區天皇御用米的一生，跟著稻米從稻田出發走進碾米廠。

「寶山逐風｜秋收糖漬風味，深度物產巡禮」體驗橄欖、甘蔗等農產採集；品嘗在地小農種植的蔬食餐盒，打包寶山在地風味；走進漬物料理教室，解鎖五種橄欖新吃法。以及「新埔逐風｜無圍牆愛玉迴廊，農村客庄花鼓文旅」，邀民眾走訪新埔無圍牆愛玉博物館，認識愛玉生長環境及種植歷程；養生仙楂午宴，獨家前往百年梨園，小農艾草粿手作體驗，化身花鼓打擊樂隊。

新竹縣農業處指出，本次農遊活動設計呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第2項及第11至15項指標，藉由綠色農遊的實踐帶領遊客穿梭於農漁村間，認識在地農村友善自然環境的方式，除促進農村在地經濟，同時鼓勵農戶持續加入友善土地行列，促進糧食安全及維護農地生產環境。也透過實際走進產地源頭，了解食物取得的過程，鼓勵消費者支持在地農產品，減少食物浪費和碳足跡，並支持永續的消費模式。