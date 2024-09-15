桃園「一生好運卡」核發逾9300張 再增220家藥局推優惠

桃園市政府在今年婦女節推出「好孕專車」計畫，並與悠遊卡公司合作發行「一生好運卡」，至今已核發逾9300張卡片。市府除與5大藥妝通路合作推出好康優惠，今天也宣布將從17日起，擴大加入桃市大樹、新資生、全球、美康、辰安等連鎖藥局通路和多家社區藥局，讓桃園市的好孕服務更全面、更貼心。

桃園市「好孕專車」補助孕婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求，每趟次最高補助250元，每人補助額度最高9000元，孕婦使用「一生好運卡」即可搭乘，開辦至今已超過9700人申請相關服務。

為鼓勵更多孕婦申辦「一生好運卡」，婦幼局除與康是美、丁丁、佑全、躍獅及杏一五家藥妝通路推出好康優惠活動，中秋佳節前夕也宣布將自9月17日起，納入桃園市大樹、新資生、全球、美康、辰安等連鎖藥局通路及多家社區藥局，共計超過220家藥局適用「一生好運卡」相關優惠。

婦幼局表示，各家藥局或藥妝通路合作的方案皆不同，包括滿千送百、會員價優惠、折扣優惠等等，媽咪們只要持「一生好運卡」在合作的社區藥局消費，就享有桃園專屬優惠，歡迎孕婦選擇自己最適合的方案。

市府也推出「月月抽獎」活動，至年底前將針對已領卡的孕產婦，每月25日抽出50名幸運兒，每人可獲得500元虛擬禮物卡。