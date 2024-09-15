桃園復興雪霧鬧道路鋼橋坍塌396人受困 替代路下午搶通
桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今天早上突然落石坍方中斷，連帶雪霧鬧鋼橋坍塌，人車無法通行，復興區公所及消防局119據報緊急動員處理，復興區長蘇佐璽表示，雪霧鬧聯外道路凌晨邊坡坍方，接著道路坍方及雪霧鬧鋼橋坍塌中繼，造成露營遊客及居民396人受困，區公所及養工處緊急先搶修旁邊封閉近20年替代道路，預計最快下午3、4時搶通。
昨天周休二日假期，許多民眾趁休假前往復興區高義里雪霧鬧部落的幾處露營區露營，因為連日陣雨不停，復興區公所表示，雪霧鬧聯外道路為部落居民、露營遊客唯一道路，凌晨突然邊坡落石崩塌，區公所派人先行警告禁止通行，不料隨後道路及連帶雪霧鬧鋼橋坍塌中繼，無法通行，區公所緊急通報市府協助搶修、報市府觀旅局協助遊客，該路崩塌，造成露營民眾男女共273人、居民123人總共396 人受困，幸無人員傷亡。
蘇佐璽表示，雪霧鬧聯外道路坍方，造成遊客及民眾近400人受困，區公所與養工處緊急派員搶通，由於道路鋼橋崩塌嚴重，臨時選擇附近封閉近20年的替代道路搶修，該路封閉久、雜木密佈，雪霧鬧隧道口及災區上方前後3處維持交管及進行搶通，至中午前施工進度過半。
目前雪霧鬧替代道路搶通進度順利，原預定今天晚前可搶通替代道路通行，預計最快可能在下午3、4時就先行搶通該替代道路，以利受困遊居民下山，蘇佐璽表示，這次雪霧鬧聯外道路突然崩塌，研判受0403花蓮地震影響，加上近日連續午後強降雨，造成這次雪霧鬧聯外道路坍塌，區公所會同市府協助處理和安撫遊客，以利疏散受困遊客下山。
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