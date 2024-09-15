親訪邦交國貝里斯總理 張善政：盼深化台貝友誼
桃園市長張善政率團訪問我邦交國貝里斯，當地時間13日上午在駐貝里斯大使徐儷文、桃園市政府副秘書長金志聿的陪同下，與貝里斯總理布里仙紐（Johnny Briceño）會面，雙方以早午餐形式交流，針對永續議題及雙邊未來合作深入討論。
張善政表示，桃園市與貝里斯橘道鎮今年5月締結姐妹市，適逢台貝建交35週年，此次率團回訪格外有意義；此次訪問後也對貝里斯更加了解，將更努力推動中華民國與貝里斯、桃園與姐妹市橘道鎮的合作關係。
布里仙紐對張善政的到訪表示歡迎，他提到當天國會開議公務緊湊，但仍希望親自與張善政當面對談交流；貝國極支持中華民國，當天國會也重申貝國對台灣的支持；布里仙紐同時邀請張善政延長訪問行程，體驗貝里斯豐富的自然景觀與文化遺產。
雙方在會談中討論氣候變遷、農業發展等議題。布里仙紐指出，貝里斯致力環境保護，面對氣候變遷帶來的挑戰，貝里斯希望學習台灣的科技技術，協助農民解決天災以及農產加工等問題。
張善政表示，貝里斯人民友善而好客，未來會持續以台灣的科技長處，協助貝國及姐妹市橘道鎮發展，除希望總理能撥冗回訪桃園，自己也期盼未來有機會再訪貝里斯，進一步強化雙邊在各領域的合作。
張善政結束與布里仙紐總理的會晤後，當天下午到姐妹市橘道鎮訪問。橘道鎮市長Ladrick Sheppard表示，對市府團隊造訪感到非常驚喜，兩座城市今年5月剛締結姐妹市，9月就看到張親自到訪，可見桃市府對情誼的重視。
張善政表示，有橘道鎮議員交流時提到，橘道鎮是英語及西語的良好學習環境，而桃園市每年暑假都有舉辦國際夏令營，未來可探尋合作契機；此外，橘道鎮的LAMANAI擁有貝里斯最大的馬雅遺跡，一直以來是古文明觀光重鎮，當地對於原生態環境的保護和對本土語言的重視，都值得桃園借鏡。
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