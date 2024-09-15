新竹客運苗栗公車營運熄燈 最後一天滿載回憶與不捨

新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）今天上午班車滿載50多名乘客，7年1班的徐政男特別帶著就讀國立苗栗高中時期的公車月票根，與家人來搭車，因為充滿了成長回憶。

台灣早年汽機車不普遍，交通系統不發達，公車曾是許多人主要代步工具，竹客在苗栗縣公車營運熄燈，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起今天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，上午8點50分搭竹客5658來回銅鑼火車站、老雞隆，火車站前一早就聚集30多人，年齡從6歲至85歲都有，彷彿回到早年的場景。

竹客開進火車站，現場響起熱烈掌聲，年齡從10歲到85歲都有，其中，74歲的邱老太太住在銅鑼鄉樟樹村，她從國小4年級開始搭竹客到銅鑼市區上學，後來也嫁來市區，搭公車超過一甲子，充滿了回憶，熄燈很不捨，最後一天一定要來搭。

徐政男說，竹客從小搭到大，1997年9月就讀苗中時，他就保留月票的票根，一直到2000年4月考上機車駕照，才沒有搭竹客，因為是成長的軌跡與回憶，因此一家人來搭車最後巡禮。

一疊竹客公車票根秀出來，現場立即一片「真的是歷史軌跡」、「太『扯』了」等驚呼讚嘆聲，搶著拍照留念，徐政男表示，票根有紀念的價值，他要裱背起來，見證這歲月的歷史。