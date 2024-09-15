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新竹客運苗栗公車營運熄燈 最後一天滿載回憶與不捨

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起今天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，獲得熱烈回響。記者范榮達／攝影
新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起今天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，獲得熱烈回響。記者范榮達／攝影

新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）今天上午班車滿載50多名乘客，7年1班的徐政男特別帶著就讀國立苗栗高中時期的公車月票根，與家人來搭車，因為充滿了成長回憶。

台灣早年汽機車不普遍，交通系統不發達，公車曾是許多人主要代步工具，竹客在苗栗縣公車營運熄燈，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起今天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，上午8點50分搭竹客5658來回銅鑼火車站、老雞隆，火車站前一早就聚集30多人，年齡從6歲至85歲都有，彷彿回到早年的場景。

竹客開進火車站，現場響起熱烈掌聲，年齡從10歲到85歲都有，其中，74歲的邱老太太住在銅鑼鄉樟樹村，她從國小4年級開始搭竹客到銅鑼市區上學，後來也嫁來市區，搭公車超過一甲子，充滿了回憶，熄燈很不捨，最後一天一定要來搭。

徐政男說，竹客從小搭到大，1997年9月就讀苗中時，他就保留月票的票根，一直到2000年4月考上機車駕照，才沒有搭竹客，因為是成長的軌跡與回憶，因此一家人來搭車最後巡禮。

一疊竹客公車票根秀出來，現場立即一片「真的是歷史軌跡」、「太『扯』了」等驚呼讚嘆聲，搶著拍照留念，徐政男表示，票根有紀念的價值，他要裱背起來，見證這歲月的歷史。

竹客在苗栗縣12條公車路線，明天起將由亦捷科際整合公司全面接手，新竹市監理站表示，行駛動線與停靠站位均與原本竹客路線相同，現階段比照原竹客服務班次，時刻表及無障礙班次服務，可至公路客運即時動態資訊網，或下載ibus app查詢。

新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起今天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，獲得熱烈回響。記者范榮達／攝影
新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起今天「一起來坐新竹客運巴士留念」活動，獲得熱烈回響。記者范榮達／攝影
新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，7年1班的徐政男今天帶著就讀國立苗栗高中時期的公車月票根及家人來搭竹客。記者范榮達／攝影
新竹客運明天將退出苗栗縣公車營運熄燈，7年1班的徐政男今天帶著就讀國立苗栗高中時期的公車月票根及家人來搭竹客。記者范榮達／攝影

公車 新竹 火車站

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