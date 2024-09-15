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桃園大廟與周遭舊城全面改造 工期近5個月出入人車要當心
桃園市都市發展局推動舊城再生「雙城人本環境旗艦改造計畫」，近1年協調，18日將進行桃園區景福宮周邊人行環境改善工程，拓寬轉角行人等待空間、縮短過馬路距離，分五階段施作，預計明年1月17日完工，呼籲民眾工程期間注意安全。
都發局長江南志表示，景福宮俗稱「大廟」，是桃園閩南文化中心，平日參拜人潮川流不息，年節祈福人潮更延伸到廟後。都發局推動舊城再生，重新思考人、在地文化與街道空間3者關係，以「景福宮．桃仔園之心」整合交通局、經發局、住宅處和養工處推出6大計畫，包括人行環境拓寬、騎樓整平、行穿線交通號誌調整、店家立面拉皮、店家改造和招牌設計規範，完工後，景福宮將成桃園舊城第一個人本街區的場域。
都發局表示，早期道路規畫以車輛為主，為行人設想所保留的空間有限，施工挑戰多，感謝景福宮與地方民代幫忙促成，帶領在地店家一起支持市府人本交通計畫。
9月18日起，市府將分5階段施作景福宮四周人行空間拓寬工程，降低車行轉彎視覺死角，也會縮短行人過馬路的距離，人行道鋪磚和車阻也會配合廟宇、周邊建物意象打造歷史街區感。
除了景福宮周邊改善計畫，都發局在桃園國小，中壢國小分別有藝文生活通學步道和歷史人文步道計畫，投入改造金額超過7千萬元。此外，2個舊城區還有「中正路舊街歷史框景再現」、「東門溪城市綠廊復興計畫」、「中正公園日光大道軸帶人本空間改善」、「仁海宮暨周邊街區人本空間改善」等4個計畫，會積極爭取中央補助，加速推動舊城改造。
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