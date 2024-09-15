竹市幼兒園學童齲齒占28.5% 市府辦理巡迴健檢塗氟
新竹市衛生局指出，去年幼兒園校園牙齒檢查共檢查約1萬1175人，齲齒占28.5%，其中滿5歲學童檢查3718人，齲齒占36.36%；滿4歲學童檢查3268人，齲齒占31.24%。為降低學童齲齒發生率，新竹市政府今年持續與牙醫師公會合作，9月起至11月針對公、私立幼兒園展開兒童牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務，預計萬名幼兒園學童受惠。
新竹市衛生局長陳厚全指出，依據衛生福利部最新資料顯示，2023年竹市0至未滿6歲牙齒塗氟利用率為85.13%，高於全國平均77.11%，目前特約醫療牙醫院所提供兒童牙齒塗氟補助，未滿6歲兒童，每半年補助1次；未滿12歲之低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每3個月補助1次。
牙醫師公會理事長藍鴻文表示，幼童乳牙與未來恆牙生長息息相關，若發生蛀牙沒有進一步處理，或嚴重侵入牙髓腔，可能會導致感染、發炎風險，影響未來恆牙排列。讓幼兒定期檢查牙齒及塗氟，除了發現有無蛀牙外，也能確認牙齒有無刷乾淨，建議家長當孩子長出第一顆牙齒後就應進行第一次的牙科檢查。
新竹市衛生局提醒，「寶貝牙齒五撇步」，至少每半年1次定期看牙醫；正確潔牙；均衡飲食少甜食；使用氟化物，定期塗氟及使用1000ppm以上牙膏刷牙；滿6歲至未滿12歲，第一大臼齒窩溝封填。照顧兒童口腔健康，及早養成良好習慣，為日後的健康及生活品質奠定基礎。
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