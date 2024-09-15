觀光巴士缺站牌 竹市：後續加強

新竹市政府昨天起推出假日觀光巴士，免費載客繞行舊城區主要景點，不過首發第一天卻發生遊客找不到站牌，抱怨「這種天氣會找到中暑」的窘境，政策美意打折扣。竹市府回應，將緊急增加告示及周邊指引數量並放大站牌，預計下周末前完成改善。

為了推動城市觀光與文化發展，假日營運的新竹市觀光巴士昨天上路，早上9點到晚上6點每20分鐘一班，從新竹火車站後站發車，繞行巨城、城隍廟及動物園共9處站點、多個市區景點。上路第一天吸引民眾搭乘，以年長者及親子居多。

記者實地到後站觀察，觀光巴士站牌是以不到A4大小的珍珠板做成，臨時用雙面膠貼在新竹轉運站外的廊道上，不少遊客到轉運站才發現並非觀光巴士搭車處，詢問之下才知道是在外頭搭車。

林姓大學生也來體驗觀光巴士，也認為市府應增加搭車告示。張姓市民則肯定，觀光巴士立意良善，停靠站點周邊都很熱鬧，可以當作免費市民公車，省下一筆車費。針對站牌指引不足，竹市府城市行銷處回應，已於新竹公園、新竹火車站往轉運站地下道張貼搭車指示，後續將增加牌面數量、尺寸及張貼於明顯位置。